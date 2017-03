‘Mijn hoofddoek? Die doet er helemaal niet toe’

Werkgevers mogen werknemers verbieden een hoofddoek te dragen, bepaalde het Europees Hof van Justitie dinsdag. Volgens de hoogste Europese rechtbank mag van werknemers worden geëist dat ze ‘neutraal’ op het werk verschijnen, met name wanneer werknemers „in contact treden met de klanten”. Maar: het verbieden van een hoofddoek op de werkvloer mag volgens het Hof alleen wanneer andere religieuze uitingen, zoals het dragen van een rozenkrans of keppeltje, evenmin zijn toegestaan.

Het besluit kwam dinsdag naar aanleiding van twee rechtszaken, aangespannen door twee moslimvrouwen uit België en Frankrijk. Op basis van die zaken werd bepaald: wanneer het bedrijf handelt op basis van een eigen vastgestelde richtlijn, waarin de neutraliteit van werknemers expliciet is opgenomen, mag een werkneemster die haar hoofddoek weigert af te doen ontslagen worden.

Mitsen en maren zijn er overigens wel. Een nationale rechter kan concluderen dat de richtlijn discriminatie indirect in de hand werkt, als in de praktijk blijkt dat mensen met een bepaalde godsdienst worden benadeeld. Bovendien moet in veel gevallen gekeken worden of een gesluierde werkneemster overgeplaatst kan worden naar een andere afdeling, waar ze bijvoorbeeld geen contact met klanten heeft.

In de loop van de week kwamen er verschillende reacties op de uitspraak. Jeroen Temperman, hoofddocent internationaal publieksrecht aan de Erasmus Universiteit, noemde het in de Volkskrant onwenselijk dat het neutraliteitsideaal nu opgerekt wordt naar de private sector. „Dat de staat een seculier imago nastreeft voor publieke functies valt te rechtvaardigen”, zei hij. Maar: „We leven in een pluralistische samenleving, waarin het logisch is dat bedrijven de maatschappij weerspiegelen.”

Het Europese Netwerk tegen Racisme vindt de uitspraak onaanvaardbaar: „De uitspraak negeert de talloze belemmeringen op de arbeidsmarkt waarmee moslimvrouwen in Europa toch al te maken hebben.” De uitspraak van het Hof geldt als jurisprudentie voor rechters in Nederland.

„Ik draag mijn hoofddoek nu drie jaar, vanaf mijn zestiende. Ik heb het geloof altijd van huis uit meegekregen, maar was er tot mijn vijftiende niet zo bewust mee bezig.

„Een jaar heb ik er uiteindelijk over nagedacht, of ik een hoofddoek moest gaan dragen of niet. Ik wilde in die tijd nog rechten studeren, zou ik dan wel rechter kunnen worden? Ook hoorde je allerlei verhalen van vrouwen die niet aangenomen werden vanwege hun hoofddoek, of leerlingen die geen stageplek konden vinden. Dat schrok me wel af. Maar uiteindelijk besloot ik: dit is míjn keuze, dit hoort bij mij. Oumaima blijft Oumaima – met of zonder hoofddoek.

„In de lunchroom in Amsterdam waar ik op dat moment werkte heb ik het heel voorzichtig gebracht. Ik vond dat ik iedereen erop moest voorbereiden, omdat we veel vaste klanten hadden. Mijn werkgever zei: ‘Daar zullen de mensen wel aan moeten wennen.’

Foto’s Bram Budel

Ook wist hij niet of het wel goed voor de verkoopcijfers zou zijn.

„Achteraf denk ik: ik had mijn hoofddoek helemaal nooit aan moeten kondigen, ik had hem gewoon op moeten doen. Want toen het eenmaal zo ver was, had geen klant er problemen mee. Mijn werkgever heb ik er ook nooit meer over gehoord.

„Bij het lezen van de berichten over de uitspraak van het Europees Hof schrok ik heel erg. Vrouwen die twijfelen, net als ik op mijn vijftiende deed, zullen zich nu nog minder gesteund voelen. En ook werkgevers die er al mee worstelden, zullen nu misschien sneller denken: ‘Zie je wel, zo gek is het niet dit te verbieden.’ Ik geloof heel sterk dat je moet uitstralen dat het geen verschil maakt, die hoofddoek. Dat het gaat om jou. Daar helpt zo’n uitspraak niet bij – dit werkt de acceptatie van gesluierde werknemers alleen maar tegen.”