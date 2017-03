Doe mee met het onderzoek over de verkiezingsuitslag Bent u blij of juist bezorgd over de verkiezingsuitslag? Gaan we – politiek gezien – mooie jaren tegemoet, of bent u juist somber gestemd? NRC voort een kort lezersonderzoek uit naar aanleiding van de voorlopige verkiezingsuitslag van woensdag. Geef antwoord op de korte vragenlijst of schrijf uw gevoelens van u af. NRC probeert op deze manier een indruk te krijgen hoe de verkiezingsuitslag valt. Tevens wil NRC met een paar thema’s die in de antwoorden terugkeren aan de slag.

Zure uitslag voor vakbond De Unie Vakbond De Unie ziet weinig lichtpunten in de verkiezingsuitslag, heeft voorzitter Reinier Castelein laten weten aan persbureau ANP: "Het kabinet-Rutte II is afgestraft door werknemers. De begroting is op orde, de trein heeft het station gehaald maar je kunt je afvragen hoeveel wagons er nog aan hangen. Afgaand op deze uitslag wordt het ingewikkeld, want de vakbonden hebben met deze uitslag geen traditionele bondgenoot in het kabinet. De SP heeft samenwerking met de VVD uitgesloten, de PvdA wil in de oppositie en het is nu de vraag wie er namens de vakbonden iets zinnigs gaat roepen. D66 wil het arbeidsrecht verder uithollen en GroenLinks maakt het met een kilometerheffing wel heel duur om te wonen en om naar je werk te gaan. Het is dus kiezen tussen twee kwaden." De Unie vertegenwoordigt ongeveer 50.000 leden, in diverse beroepsgroepen. Ook de grotere vakbond FNV - met ongeveer een miljoen leden - is donderdagochtend met een eerste reactie gekomen. De FNV houdt zich wat meer op de vlakte: "De FNV wil een sociaal kabinet met een positieve agenda. Er is een dringende behoefte in de samenleving aan meer zekerheid in werk en inkomen. Het is belangrijk dat daar gehoor aan wordt gegeven. De FNV zal als stem van werkend Nederland, van iedereen die werkt, wil werken en heeft gewerkt, blijven aandringen op het stoppen van de race naar beneden. Het is belangrijk dat we het tij keren en de verschillen kleiner gaan worden, niet groter."

Waarom bleven stembureaus in Nijmegen langer open? Voor zover bekend hebben zich afgelopen dag weinig grote incidenten voorgedaan rondom het stemmen bij de verkiezingen. Opvallendste zaak was misschien wel dat op een aantal plekken de stembiljetten op waren als gevolg van de grote toestroom aan kiezers. Dat leverde lange rijen op. De gemeente Nijmegen maakte daarom kort na negen uur bekend dat de stembussen mogelijk 2 uur langer zouden open blijven. gem_Nijmegen Gemeente Nijmegen Stemmen op Stadhuis Nijmegen mogelijk tot 23 uur vanwege tekort stembiljetten 15 maart 2017 @ 20:09 Volgen Dit leidde tot consternatie bij de Kiesraad, want dat mag niet. De Kieswet schrijft voor dat de stembureaus om 21.00 uur dicht moeten gaan om beïnvloeding - door de op dat moment gepresenteerde exitpoll - van de uiteindelijke verkiezingsuitslag te voorkomen. Wat was er nou precies aan de hand? Volgens de gemeente waren bij een aantal stembureaus de stemformulieren op, waardoor kiezers werden doorgestuurd naar andere stemlocaties. Dat leidde daar tot lange rijen. Een woordvoerder stelt dat er echter niets onoorbaars is gebeurd: "We hebben de stembussen langer opengehouden om de bestaande rijen te kunnen oplossen. Om half tien was het laatste stembureau, op het gemeentehuis, ook dicht. Er zijn dus geen nieuwe stemmers bijgekomen. Achteraf is het niet slim geweest om te communiceren dat we mogelijk tot 23.00 uur zouden openblijven." De Kieswet schrijft voor dat de voorzitter van een stembureau mag besluiten om bestaande rijen weg te werken, maar geen nieuwe stemmers mag binnenhalen. De Kiesraad reageerde in eerste instantie "verrast" op de mededeling vanuit Nijmegen, maar het is niet bekend of ze ook stappen onderneemt.

Greenpeace: het antwoord op Wilders is groen Greenpeace ziet in de uitslag van gisteren een "groene verkiezingswinst". De zetelwinst voor GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Christenunie, "partijen die van klimaatactie een speerpunt maken", betekent volgens campagneleider klimaat en energie Faiza Oulahsen dat "het antwoord van de kiezer op Geert groen [is]": "Deze stem vóór klimaat moet duidelijk doorklinken in het regeerakkoord. Het nakomen van de klimaatafspraken van Parijs moet daarin centraal staan, welke partijen uiteindelijk ook gaan formeren samen."

De Haagse Stemming: Wie geeft Rutte zijn volgende kus des doods? Nog niet alle uitslagen zijn geteld, maar wel is zeker dat Mark Rutte met de VVD voor de derde maal op rij de grootste is geworden. Hij mag opnieuw gaan proberen een kabinet te formeren. In nieuwsbrief 'De Haagse Stemming' blikt NRC-redacteur Emilie van Outeren alvast vooruit op de komende weken, want wie wil nog met Rutte in zee? Rutte kan eigenlijk niet om het CDA en D66 heen. Dat wil hij ook niet. Bovendien is GroenLinks de eerst aangewezene om bij de formatie aan te sluiten, vanwege hun grote zetelwinst. "Maar de risico’s voor andere partijen zijn groot. De PvdA, junior partner in een objectief gezien succesvol kabinet met de VVD, is verpletterd tot in de enkele cijfers. Het grootste zetelverlies in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Samenwerken met Rutte lijkt de kus des doods." Lees ook de nieuwste editie van De Haagse Stemming: Wie geeft Rutte zijn volgende kus des doods?

Hollande feliciteert Mark Rutte De Franse president Hollande heeft Mark Rutte gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning, meldt persbureau AFP. Hij spreekt van een "duidelijke overwinning op het extremisme": "De waarden van openheid, respect voor de ander en vertrouwen in de toekomst van Europa zijn de enige echte respons op de nationalistische trekken die de wereld opschudden." In het buitenland werd met grote belangstelling naar de Nederlandse verkiezingsuitslag gekeken, omdat die gezien werd als een eerste indicatie van de richting die de Europese kiezer op lijkt te gaan. Frankrijk kiest op 23 april de opvolger van Hollande, en Front National-voorvrouw Marine Le Pen is kanshebber. Eind september zijn in Duitsland verkiezingen.

Wat gaat er vandaag gebeuren? Nu de verkiezingen zijn geweest, wordt vrijwel meteen het proces richting formatie van een nieuw kabinet in gang gezet. NRC-redacteur Mark Kranenburg heeft een spoorboekje opgesteld van hoe de route van stembus naar regeringsvorming zal verlopen. De eerste stap is dat de voorzitter van de oude Tweede Kamer, Khadija Arib (PvdA), donderdagmorgen de fractieleiders van de nieuw gekozen partijen bellen om ze uit te nodigen voor een gezamenlijke vergadering in de middag. Deze fracties komen dezelfde morgen bijeen in hun eigen vergaderruimtes in het gebouw van de Tweede Kamer. Ze zullen daarbij moeten bepalen welk advies hun voorzitter later die dag zal geven aan Arib over het verloop van de kabinetsformatie. De nieuwe Tweede Kamer zal nog dezelfde dag, of uiterlijk binnen acht dagen, hierover debatteren. De nieuwe Tweede Kamer wordt op 23 maart beëdigd. In het gesprek kunnen de fractievoorzitters besluiten om een verkenner aan te stellen die het plenaire debat van de nieuwe Tweede Kamer moet voorbereiden. In 2012 kreeg Henk Kamp van de VVD deze rol toebedeeld. Deze verkenner zal meteen aan het werk gaan en de verschillende fracties ontvangen om met hen te bespreken welke rol zij voor hun partij zien en in welke combinaties dat wellicht kan gebeuren. De verkenner zal vervolgens verslag uitbrengen van zijn bevindingen. Dat kan leiden tot het voorstel een of meerdere informateurs te benoemen die de mogelijkheden van een bepaalde coalitie moet (en) onderzoeken. De informateur (s) begint in de Stadhouderszaal in het gebouw van de Tweede Kamer de formatie-onderhandelingen. Ondertussen regeert het oude kabinet demissionair door, wat betekent dat het zich niet zal buigen over controversiële zaken. Lees hier het gehele spoorboekje: Van stemhokje naar kabinetsformatie in negen stappen

Zo hebben de partijen het gisteren gedaan Sinds de exitpoll van 21.00 uur gisteravond is in de stemverdeling het een en ander veranderd. De VVD loopt uit naar 33 zetels en blijft de grootste partij. De nummer twee, Geert Wilders' PVV, doet het met 20 zetels iets beter dan de partijen die op een gedeelde derde plek staan: CDA en D66. Op links staan GroenLinks en SP met 14 op gelijke hoogte. De PvdA is hard onderuit gegaan, en blijft hangen op 9 zetels. De zetelverdeling is op basis van een voorlopige prognose van het ANP. Het persbureau baseert zich daarbij op de daadwerkelijke resultaten zoals de stembureaus die tellen, maar het stemmentellen is de afgelopen nacht nog niet in alle gemeenten afgerond. Bekijk voor de meest actuele uitslagen per provincie onze uitslagenkaart.