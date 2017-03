Invallen zijn pijnlijk voor Audi

Fluwelen handschoenen liggen niet op de burelen van justitie in München. Op de ochtend dat Audi zijn jaarcijfers presenteerde, had op initiatief van de officier van justitie een massale inval plaats bij het autoconcern. Ruim honderd opsporingsambtenaren vielen binnen bij de twee grootste fabrieken en bij zeven andere locaties van Audi.

De reden? Vergaande verdenkingen dat Audi veel meer te maken heeft met het achttien maanden geleden losgebarsten dieselgate dan eerder was gedacht. Dat schandaal rond software waarmee auto’s tijdens emmissietesten zuiniger voor de dag kwamen, raakte tot nog toe vooral moederbedrijf Volkswagen.

Volkswagen schikte met de autobezitters in de VS, Volkswagen schikte met Amerikaanse overheidsinstanties waaronder het milieu-agentschap EPA. Het kostte de autofabrikant uit Wolfsburg miljarden. In januari was Volkswagen nog 4,3 miljard dollar kwijt aan het afkopen van strafrechtelijke vervolging in de VS.

Audi – dat vorig jaar wereldwijd ruim 2 miljoen auto’s verkocht en 59 miljard euro omzette – speelde in de emissiefraude vooral een bijrol. Audi werd genoemd, maar dan hoofdzakelijk omdat in duizenden in de VS verkochte Audi’s motoren zaten die Volkswagen had ontwikkeld.

Justitie in de deelstaten Beieren, Baden-Württemberg en Nedersaksen heeft nu sterke vermoedens dat er meer aan de hand is, blijkt uit een persbericht van de officier van justitie uit München. Het onderzoekt de verkoop van zo’n 80.000 met Audi AG V6-3.0-liter dieselmotoren uitgeruste voertuigen in de VS gedurende de periode 2009-2015. Deze bevatten sjoemelsoftware en met de invallen hoopt justitie meer duidelijkheid te krijgen over wie binnen Audi precies van de fraude op de hoogte waren.

„Ik heb de hele tijd inspanningen ondersteund om de dieselkwestie bij Audi opgehelderd te krijgen”, zei Audi-topman Rupert Stadler woensdag bij de persconferentie. Stadler, sinds 2007 topman bij Audi, heeft steeds volgehouden dat hij en de andere leden van het Audi-bestuur niets wisten van de emmissiefraude tot het Amerikaanse milieu-agentschap EPA ermee kwam in november 2015.

Die claim wordt herhaald in het jaarverslag dat woensdag centraal stond. Dat jaarverslag meldt tevens dat Audi zo’n 1,6 miljard euro opzij heeft gezet voor dieselgate-gerelateerde zaken. Er is een belangrijke disclaimer: zowel Audi als de externe accountant benadrukt dat dit bedrag wezenlijk verandert als blijkt dat het Audi-bestuur eerder wist van de fraude. Dankzij de Duitse justitie zal dat snel duidelijk zijn.