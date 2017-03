Eén gewonde door bombrief bij IMF in Parijs

Bij het kantoor van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Parijs is donderdag een werknemer lichtgewond geraakt toen een bombrief ontplofte. Het kantoor van de organisatie is ontruimd. Na een zoektocht van de politie zijn er geen andere explosieven in de vier verdiepingen van het IMF gevonden. Eenheden van het leger en de politie houden de wacht in het gebied.

Volgens een woordvoerder van de Parijse politie is de ontploffing veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Het pakketje was via de normale post bezorgd. Het IMF meldt dat de organisatie de afgelopen paar dagen herhaaldelijk telefonisch is bedreigd, maar er lijkt nog geen verband te zijn met de bombrief van donderdag. President Holland spreekt van een “terroristische daad”. IMF-baas Christine Lagarde heeft inmiddels een verklaring gegeven:

“Ik veroordeel deze laffe daad. Ik wil nogmaals bevestigen dat het IMF doorgaat met het werk zoals dat binnen ons mandaat is vastgelegd.”

Ook brief in Duitsland

Gisteren werd een soortgelijke brief afgeleverd bij het Duitse ministerie van Financiën. Dat explosief ging niet af. Wel is de brief opgeëist door een anarchistische groepering uit Griekenland. In die verklaring stelde de groep dat de aanslag onderdeel is van een gecoördineerde actie van internationale anarchistische groeperingen.

Het IMF ziet toe op de stabiliteit van het internationale financiële systeem. Daarbij verstrekt de organisatie leningen aan landen die in betalingsproblemen verkeren, zoals recentelijk bijvoorbeeld Griekenland. Die leningen zijn vaak controversieel, aangezien ze onder strenge voorwaarden worden verstrekt. Niet zelden moeten nationale overheden het mes zetten in de uitgaven door te snijden in de sociale zekerheid en nationale bedrijven te privatiseren.