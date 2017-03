Edith Schippers verkenner voor kabinetsformatie

Edith Schippers gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het formeren van een nieuw kabinet. De demissionair minister van Volksgezondheid is door de VVD naar voren geschoven als verkenner in de formatie. Dat maakte Kamervoorzitter Khadija Arib donderdag bekend na overleg met de voorzitters van alle nieuwe Kamerfracties.

Schippers kan volgens Arib rekenen op de steun van alle partijen in de Kamer. “Iedereen is het ermee eens dat de verkenner zo snel mogelijk aan de slag kan”, zei de Kamervoorzitter in een korte verklaring. De naam van Schippers, tijdens de verkiezingen niet op de lijst van de VVD, ging vanmorgen al rond in Den Haag.

Schippers gaat “zo snel mogelijk gesprekken voeren en verkennen welke ideeën er zijn over samenwerking en hoe de formatie eruit moet zien”, aldus Arib. Een rapport over die verkennende gesprekken wordt uiterlijk woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanstaande donderdag wordt daarover dan gedebatteerd.

Om 16.00 uur donderdag spreekt Arib zelf met Schippers. Daarna gaat Schippers met de verschillende fractievoorzitters om tafel, vermoedelijk op volgorde van grootte.