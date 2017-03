Denk breekt door als dé nieuwkomer

„Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk uit onze geschiedenis”, zegt Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu woensdagavond rond half twaalf tegen zijn uitgelaten achterban in een overwinningsspeech. „Het nieuwe Nederland heeft vandaag een stem gekregen in de Tweede Kamer.” Een stem, zegt de voormalige PvdA’er, die de „groeiende tendensen van discriminatie” wil inwisselen voor een „boodschap van verdraagzaamheid”.

Volgens de exitpolls haalt Denk drie zetels, evenveel als de veteranen van de SGP en één meer dan Forum voor Democratie, een andere nieuwkomer.

Denk, een partij die zich inzet voor een „inclusieve samenleving” is hiermee de snelst groeiende nieuwkomer. Dat is woensdagavond gevierd in het voor de gelegenheid feestelijk aangeklede partijbureau in Rotterdam, met veel lichtgekleurde, glimmende ballonnen en statafels met witte rokken.

Gratis Turkse pizza

NRC was daar niet bij, Denk had een aanmelding eerder deze week afgewezen. „Het is voor u helaas niet mogelijk aanwezig te zijn”, mailde de persvoorlichting. Mogelijk heeft de afwijzing te maken met eerder kritische berichtgeving van NRC. De Telegraaf schreef woensdag ook te zijn geweigerd bij de ingang, en zei dat meer media niet werden toegelaten.

Wel werd via Facebook een livestream van de verkiezingsavond van Denk uitgezonden, die meestal door zo’n vijftienhonderd mensen werd bekeken en waar Facebook-gebruikers direct op konden reageren. Op de beelden is te zien dat er veel keurig geklede jonge mannen en vrouwen op het feest zijn, die voor een groot deel een migratie-achtergrond lijken te hebben.

In de online commentaarsectie bij de livestream tonen veel mensen hun blijdschap over het verlies van de PvdA, dat ze direct aan de winst van Denk koppelen. Zoals ene Haldun, die schrijft: „PvdA die ons moslims en buitenlanders in de steek heeft gelaten en belazerd lekker voor jullie hahahahahahaha.” Een andere Facebook-gebruiker vraagt: „Hoeveel zetels heeft die ene Roos-mongool.” De voertaal in de commentaarsectie is meestal Nederlands, maar ook vaak Turks. Er is veel verbolgenheid over de winst van de Partij voor de Dieren, die vijf zetels lijkt te gaan halen. „Dieren zijn blijkbaar belangrijker”, zegt een reageerder. Artikel1 van Sylvana Simons, die eerder deel uitmaakte van Denk maar daar na meningsverschillen wegging, lijkt geen zetels te gaan halen.

„We verkondigen het geluid van verbinding”, zei Farid Azarkan (nummer twee) tijdens een uitgelaten speech „Ik ben trots op hoe jullie je verenigd hebben.” Denkt hoopt na de telling er nog één of twee zetels bij te krijgen. Najat, een enthousiaste bekijker van de livestream vindt dat morgen „overal gratis lahmacun (Turkse pizza)” te krijgen moet zijn.