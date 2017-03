Zo komt de nieuwe Tweede Kamer eruit te zien

Later dan normaal heeft ANP op basis van de getelde stemmen een zogenoemde definitieve prognose van de verkiezingsuitslag gemaakt. De VVD loopt uit naar 33 zetels en blijft de grootste partij. De nummer twee, Geert Wilders’ PVV, doet het met 20 zetels iets beter dan de partijen die op een gedeelde derde plek staan: CDA en D66.

Op links staan GroenLinks en SP met 14 op gelijke hoogte. De PvdA is hard onderuit gegaan, en blijft hangen op 9 zetels. Nieuwkomer DENK haalde drie zetels. Forum voor Democratie komt met 2 zetels in de Tweede Kamer. Partij voor de Dieren en 50PLUS verdubbelen beide in grootte. SGP en ChristenUnie bleven gelijk, maar lijken wel kans te maken op kabinetsdeelname. Mogelijk blijken zij in de formatie onmisbaar voor een stevige meerderheid.

De prognose van het ANP is gebaseerd op de daadwerkelijke resultaten die de stembureaus aan het persbureau doorgeven. In enkele gemeenten worden nog stemmen geteld, maar die zullen geen invloed meer hebben op de zetelverdeling. De definitieve prognose volgt normaal gesproken in de nacht na de verkiezingen, maar door het grote aantal partijen en de tijdrovende manier van stemmentellen, liet die dit jaar enige uren langer op zich wachten. De officiële uitslag wordt vastgesteld door de Kiesraad, en volgt over enkele dagen.