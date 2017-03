CDA-raadslid stapt tijdelijk op door bedreigingen

Turan Yazir trekt zich tijdelijk terug als CDA-raadslid in Rotterdam om bedreigingen uit Turkije. Hij wordt daar sinds de coup zwartgemaakt. Door de Turkse krant Daily Sabah is hij aangewezen als een van de aanstichters van de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.

Volgens CDA-fractievoorzitter Sven de Langen zetten de spanningen in de Turkse gemeenschap sinds de coup grote druk op Yazir en zijn gezin. Hij staat bekend als Gülen-sympathisant en wordt daarom gezien als landverrader door Turkije en in delen van de Nederlandse Turkse gemeenschap.

In het artikel van Daily Sabah staat een foto van Yazir onder een foto van Wilders. Hij wordt een “vijand van Turkije” genoemd, net als Wilders. Ook zou hij Europese Turken onder druk zetten om tegen Erdogan te stemmen in het Turks referendum in april.

Yazir heeft zich uitgesproken tegen de Turkse coup in juli. In een interview met RTV Rijnmond zei hij nog zich zorgen te maken over de impact op de Turkse gemeenschap in Nederland:”We moeten oppassen om een probleem vanuit Turkije hier naar toe te brengen en hier verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten.”

Yazir wordt tijdelijk vervangen door Christine Eskes. Fractievoorzitter De Langen zegt dat Yazir “100 procent zeker weer terugkomt” en verwacht dat dit voor de zomer gebeurt.