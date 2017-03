Baudet wil in de Kamer niet achter de PVV zitten

De nieuw verkozen Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie (FvD), onder leiding van Thierry Baudet, weigert in te stemmen met de door de Tweede Kamer geopperde indeling van de plenaire vergaderzaal. In dat voorstel zouden de twee nieuwe Kamerleden van FvD, naast Baudet ook advocaat Theo Hiddema, plaats nemen rechts achterin het vak waar de PVV zit.

In de huidige Kamer zitten daar de voormalige PVV’ers Louis Bontes en Joram van Klaveren. Hun partij VNL wist echter geen zetel te winnen.

Het voorstel voor de nieuwe indeling van de plenaire zaal kwam donderdagmiddag op tafel in een gezamenlijk besloten overleg tussen alle nieuw samengestelde fracties – 13 stuks – en de directie Bedrijfsvoering van de Tweede Kamer.

Baudet erkent bezwaar te hebben gemaakt tegen de aan hem toegewezen plekken in de grote vergaderzaal. Hij wil twee vakken opschuiven richting het midden van de halve cirkel waarin de 150 Kamerbankjes zijn opgesteld, het deel van de zaal waar nu de VVD zit.

Ook het vak direct naast de PVV, waarin nu het CDA en de SGP zitten, is hem letterlijk te rechts. „Wij horen niet in die rechtervleugel van de Kamer, Forum is namelijk niet rechts”, verklaarde hij kort na afloop van het overleg. „We zijn een vooruitstrevende middenpartij.”

Er waren meer knelpunten bij de voorgestelde nieuwe indeling van de blauwe bankjes. Zo willen de zes grootste fracties – van GroenLinks en de SP met 14 zetels tot de VVD met 33 – allemaal een eigen ‘taartpunt’ in de halve cirkel bezetten.

Ook willen ze zo min mogelijk verspreid worden over de verschillende vakken van elk 25 zetels, zoals nu het geval is. Maar als die wens wordt gehonoreerd, komen kleinere fracties in het gedrang.

Verder willen alle partijen zoveel mogelijk vooraan zitten – het liefst helemáál vooraan, dichtbij de interruptiemicrofoon en goed zichtbaar voor de camera’s.

Begin volgende week komt de directie Bedrijfsvoering met een nieuw voorstel. Als het onderling overleg over de nieuwe indeling in een impasse belandt, zal het huidige Presidium een knoop moeten doorhakken. Dat is de politieke leiding van de Tweede Kamer, waarin alleen de grote fracties zijn vertegenwoordigd.

De nieuwe Tweede Kamer wordt aanstaande donderdag beëdigd.