Ajax overtuigend door naar kwartfinale Europa League

Ajax heeft zich geplaatst voor de kwartfinale na een overtuigende 2-0 zege op FC Kopenhagen. Met doelpunten van Bertrand Traoré en Kasper Dolberg voor rust maakte de ploeg van Peter Bosz een 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd in Denemarken goed.

Natuurlijk was Ajax dit aan zijn stand verplicht. De ploeg deed wat je mocht verwachten, maar na zo lang falen in de knockoutfase van de Europa League soms niet meer durfde te hopen. Het was al vroeg, na een minuut, dat Amin Younes doorjoeg op doelman Robin Olsen en de te zachte terugspeelbal onderschepte. De tijd ontbrak voor een schot op goal, maar de ambitie was kenbaar gemaakt aan de Deense topploeg die niet zo beroerd is als Ajax ze er deed laten uitzien.

Ajax was er zichtbaar klaar voor, opgewassen tegen de taak die voorlag. Met Donnie van de Beek als vervanger van de geschorste aanvoerder Davy Klaassen en Matthijs de Ligt in het centrum voor de naar linksback doorgeschoven Nick Viergever; verder vooral de vertrouwde poppetjes in het raamwerk van de Peter Bosz. Een 2-1 nederlaag was meegenomen uit Kopenhagen, een alleszins overbrugbare achterstand.

Ajax bevond zich op de drempel van een prestatie die sinds 2003 niet meer was geëvenaard: het bereiken van een kwartfinale in Europa. Rechtsachter en gelegenheidsaanvoerder Joël Veltman trok zijn been niet terug in een fel duel, maar moest dat bekopen met een vroege gang naar de kleedkamer na zo’n kwartier spelen. Toen Ajax met Kenny Tete als invaller weer op volle oorlogssterkte was, werd de druk op het Deense collectief hervat als in de agressieve openingsminuten.

Energieverslindende eerste helft

Younes dwarrelde naar binnen zoals hij dat zo’n honderd keer per seizoen doet. Je wist wat er ging komen, dat kwam ook: een tamelijk gevaarloos schot gelost van de kop van de zestien, maar Olsen had er geen vat op. Bertrand Traoré stond op de juiste plek, net geen buitenspel, de rebound op het hoofd: 1-0 voor Ajax.

De momentjes van opwinding volgden elkaar daarna in hoop tempo op, terwijl Kopenhagen eigenlijk tot niets kwam. Traoré legde de bal doodgemoedereerd te rusten op zijn voet uit een hoge bal van doelman André Onana. Alsof hij een kindje in de wieg legde, zo fluweel was de touch en de vaak bekritiseerd Bosz-protégé kreeg een open doekje van het publiek.

Het was in die minuten voor rust genieten van Ajax. Vooral ook van Hakim Ziyech die zich, na eerst met suffig balverlies de gevaarlijkste counteraanval van Kopenhagen te veroorzaken, majestueus oprichtte met een klasse individuele actie. Hij degradeerde verdediger Erik Johansson tot standbeeld – de bal links er langs, zelfs recht voorbij geglipt – maar was oog in oog met de Deense doelman niet in staat tot een zuivere trap in de hoek.

Toen het bord met 2 minuten voor de blessuretijd de lucht in ging, was het nog steeds Ajax dat de klok sloeg aan het eind van een energieverslindende eerste helft. Ziyech stak Dolberg weg, die werd lichtjes op de voet geraakt, zeeg neer in de zestien meter en dat betekent in voetbal: strafschop. De Deense spits, volgens Bosz als herboren teruggekeerd van zijn verplichte mini-vakantie eind vorige maand, ging zelf achter de bal staan. Geen spoortje zenuwen in dat uitdrukkingsloze gelaat van de jongeman uit Midden-Jutland. Klaassen vouwde nerveus zijn handjes op de tribune, Dolberg schoot feilloos binnen: 2-0.

Geen millimeter cadeau

Na rust: niets anders eigenlijk. Ziyech opende met een kiezelhard schot net langs de doelpaal, en Kopenhagen leek zomaar eens kansloos te knakken onder de druk. Traoré kon de genadeklap uitdelen, na een omschakeling van Ajax waarbij de bal via een gesmoorde pass van de mee opgestoomde De Ligt voor de voeten kwam van het spinnenmens uit Burkina Faso. Maar Traoré krulde naast. Dolberg kwam nog dichtbij uit een voorzet van Ziyech, en het was na een uur spelen dat Kopenhagen mazzelde dat het niet volledig was afgedroogd.

Het was knap hoe Ajax de krachtige kampioen van Denemarken geen lucht gaf, geen millimeter cadeau deed. Op Kopenhagen staat in eigen land geen maat, maar Ajax is over twee wedstrijden gemeten zeker een klasse beter. “We kunnen niet hoger springen, we zijn fysiek niet sterker, maar we zijn voetballend wel beter.” Deze simpele zinnetjes van Bosz voorafgaand aan het duel werden voor de ogen van 50.000 supporters in de Arena bewaarheid. Voetballend véél en véél beter.

De vloek is opgeheven

Twintig minuten voor tijd ging de storm liggen. Onana moest nog eens reddend naar de grond op een inzet in de korte hoek, maar in no-time was de bal alweer aan de andere kant van het veld op de doelpaal gewerkt door Dolberg. Omdat plezier leitmotiv was deze wedstrijd, mochten de speelse Frenkie de Jong en Justin Kluivert nog hun opwachting maken. Kopenhagen drong nog aan met lange ballen de diepte in, maar een vuist werd niet meer gemaakt. De ruimte was voor dartel Ajax, en in de vier minuten blessuretijd hielp het elftal nog twee reuzenkansen om zeep – tot ergernis van Bosz. Opluchting, toch wel, toen het eindsignaal klonk. Een orkaan van gejuich stak op.

Ajax doet dus nog Europees mee in april. De vloek van veertien jaar sneuvelen in maart of al eerder, is opgeheven. Volgende maand volgt de kwartfinale, de return daarvan is drie dagen voor PSV – Ajax. Het zij zo. Wat de effecten van deze respectabele Europese campagne van Ajax zullen zijn op de titelstrijd kan naderhand nog wel eens worden uitgeplozen.

Dit succes is voor het Nederlands voetbal in barre tijden een aardige opsteker.