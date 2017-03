Wordt Trumps inreisverbod opnieuw gestopt?

Het nieuwe inreisverbod wordt vannacht om 12:01 uur in de VS van kracht. Een aanlooptijd van tien dagen is verstreken sinds Trump de nieuwe versie van het decreet op 6 maart ondertekende. Die moest voorkomen dat mensen die onderweg zijn naar de Verenigde Staten, en de autoriteiten op de Amerikaanse vliegvelden, door de regels zouden worden overvallen, zoals gebeurde bij het aanvankelijke inreisverbod. Dat ging op 27 januari onmiddellijk na de aankondiging in, wat in en buiten de VS chaos en onzekerheid veroorzaakte. Binnen enkele dagen werd het opgeschort door een federale rechter in Seattle – een uitspraak die werd bekrachtigd door een Hof van Beroep in San Francisco. Trump besloot daarop het decreet in trekken en te herformuleren.

Cruciaal verschil is bovendien dat in het nieuwe decreet een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die al in het bezit zijn van geldige visa of verblijfsvergunningen, of aan wie al vluchtelingenstatus is verleend. Ook mensen met een dubbele nationaliteit blijven buiten schot.

Het nieuwe inreisverbod betreft zes overwegend islamitische landen: Iran, Syrië, Libië, Jemen, Somalië en Soedan. Reizigers uit die landen komen voorlopig niet in aanmerking voor Amerikaanse visa. Irak, dat bij het oorspronkelijke inreisverbod ook op de lijst stond, is verwijderd, na kritiek dat veel Irakezen de Amerikanen hebben geholpen bij de oorlog in het land. Ook maakt Irak momenteel deel uit van de coalitie onder leiding van de Amerikanen die IS bestrijdt.

Trump wil het aantal vluchtelingen dat het huidige fiscale jaar naar de VS komt terugdringen van 110.000, zoals gepland onder president Barack Obama, tot 50.000 (het fiscale jaar loopt tot 30 september). Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken naderen de VS dat aantal al: in het huidige fiscale jaar zijn tot nog toe 37.000 vluchtelingen toegelaten. Volgens vluchtelingenorganisaties komen 60.000 andere vluchtelingen door het nieuwe decreet in problemen.

Tegenstanders van het inreisverbod, zoals de burgerrechtenorganisatie ACLU, menen dat het decreet nog steeds discrimineert op basis van godsdienst en dat het daarmee in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Bovendien worden de belangen van individuen, organisaties en staten volgens critici geschonden, zonder dat de regering overtuigend bewijs heeft geleverd dat dat in het belang is van de nationale veiligheid.

Ook moet het nieuwe verbod juridisch sterker staan omdat een opmerkelijke passage uit het oorspronkelijke decreet is verwijderd: daarin stond dat vluchtelingen uit de betrokken landen die worden vervolgd om hun godsdienst, nog wel in aanmerking zouden komen voor toegang. Dat werd gezien als een formulering die christenen voorrang zou geven boven moslims.

Dat valt te bezien. De regering-Trump heeft het decreet aanmerkelijk afgezwakt door mensen met een geldig visum nu buiten schot te laten. Door het decreet toe te spitsen op mensen zonder Amerikaanse documenten, die in de VS weinig of geen rechten hebben, moet de juridische haalbaarheid ervan aanzienlijk zijn vergroot.

Door wie wordt het nieuwe inreisverbod juridisch aangevochten?

Zeker acht staten hebben tot nog toe juridische stappen ondernomen tegen het nieuwe inreisverbod.

Deze woensdag houden federale rechters in Maryland en Hawaii hoorzittingen over de vraag of het decreet van Trump nog voordat het ingaat moet worden opgeschort. Bij de zaak in Maryland is onder meer de vluchtelingenlimiet in het geding. Juristen willen het volledige decreet stil laten leggen.

Ook van de federale rechter in Seattle die het eerste inreisverbod opschortte, James Robart, wordt een nieuwe uitspraak verwacht over de vraag of zijn opschorting ook op het nieuwe decreet moet worden toegepast. De staat Washington, die het oorspronkelijke inreisverbod met succes aanvocht, probeert dat opnieuw, met steun van onder meer Californië, New York, Massachusetts, Minnesota en Oregon. Washington meent dat de regering de opschorting niet kan omzeilen door het opgeschorte beleid gedeeltelijk door te zetten.

Volgens het ministerie van Justitie, dat de regering verdedigt, is er deze keer echter geen goede basis voor rechtszaken. „Geen visum is ingetrokken”, schreef het ministerie. „Geen rechtmatige ingezetene die naar het buitenland reist wordt belet om terug te keren.” Aanklagers kunnen daarom volgens het ministerie niet hard maken dat „zich op of kort na 16 maart een ramp zal voltrekken.”