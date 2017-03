Waarom NRC niet welkom is

#NRCWEGERMEE twitterde Geert Wilders tijdens de afgelopen campagne. Het was weliswaar NRC die had onthuld dat er een lek in de beveiliging rond de PVV-leider was vastgesteld, maar toen we in een commentaar opschreven dat Wilders dat veiligheidslek ook politiek gebruikte, waren we volgens zijn tweet ‘zieke NRC-geesten’ en ‘lowlife’.

Zo communiceerde Geert Wilders tijdens deze campagne met ons. Hij had weliswaar maanden geleden een interview aan NRC toegezegd (‘Ik speel graag hardball met journalisten’), maar kwam deze afspraak niet na. Dat vinden we natuurlijk jammer. We hadden Wilders bijvoorbeeld graag gevraagd hoe hij aan de cijfers kwam die in zijn wel erg beknopte programma staan, hoe hij denkt dat programma uit te voeren en met wie hij dat zou willen doen. Maar goed, ook in een democratie is een politicus niet verplicht om interviews te geven. In plaats daarvan publiceerden we een prachtig verhaal van onze collega Petra de Koning, die Wilders ruim een jaar volgde. Het portret zegt meer dan heel veel interviews.

Moeilijke relatie met de ‘mainstream media’

Wilders heeft natuurlijk al langer een bijzonder moeilijke relatie met de ‘mainstream media’. Maar ook onze relatie met andere partijen kwam tijdens deze campagne onder druk. DENK is openlijk vijandig tegen NRC. Toen NRC enkele weken geleden met het verhaal kwam hoe de partij internettrollen inzette in deze campagne, weigerden de kopstukken van DENK op onze vragen te reageren. Wel zette de partij enkele dagen voordat we het verhaal publiceerden een videoboodschap van Tunahan Kuzu online: „Meerdere journalisten van NRC zijn op dit moment aan het graven en aan het wroeten om iets te vinden over Denk. En binnenkort zullen ze vast en zeker opnieuw met een kulverhaal komen.” Hij sloot af met: ‘Trap er niet in!’.

De partij zond enkele weken eerder al een opmerkelijk persbericht uit waarbij ze aankondigde dat ze NRC voor de rechter wil slepen in een zaak die binnen enkele dagen dient voor de Raad voor Journalistiek. Volgens dat persbericht wil NRC niet verschijnen voor de Raad. Dat werd meteen door de Raad zelf afgedaan als een ‘onjuist beeld van de gang van zaken’. Intussen liet DENK ons weten dat we vanavond niet welkom zijn om bij hen verslag te doen van de reacties op de verkiezingsuitslag.

Zo’n bericht kwam er vanochtend ook van het Forum voor Democratie. Maandag publiceerde NRC een stuk over omstreden EU-subsidies voor de partij van Thierry Baudet. Dat stuk wordt, overigens zonder veel argumenten, door een woordvoerder van de partij als ‘kwaadaardig, leugenachtig en onoprecht’ bestempeld. Daarom liet de partij ons weten dat een verslaggever van NRC vanavond niet welkom is. Mondeling kregen we te horen dat we pas welkom zijn ‘als je nou een mooi stuk over ons schrijft’.

Het zijn natuurlijk niet meer dan incidenten, maar ze vertellen wel wat over de veranderende verhoudingen tussen media en politieke partijen. Die laatste proberen, en hebben daar natuurlijk het volle recht toe, zo rechtstreeks mogelijk hun eigen boodschap naar hun achterban uit te dragen. Wij zullen de partijen open en kritisch blijven volgen. Toegang krijgen tot de partijen helpt ons in ons werk. Maar zoals we de voorbije jaren ook met de PVV bewezen hebben: die toegang is niet noodzakelijk om ons werk grondig, genuanceerd en correct uit te voeren. Dat is niet alleen ons recht, maar onze plicht.