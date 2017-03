Turkse minister: geen economische sancties Nederland

De Turkse minister van EU-zaken Omer Celik heeft dinsdagavond in een interview met persbureau Reuters gezegd dat Nederlandse bedrijven in Turkije zich geen zorgen hoeven te maken over eventuele sancties. Volgens Celik richt Ankara zich volledig op de Nederlandse regering en niet op Nederlanders of Nederlandse bedrijven.

Eerder zei de Turkse president Erdogan nog dat er mogelijk economische sancties zouden volgen. Celik herhaalde verder het Turkse dreigement dat het land de vluchtelingendeal die het heeft met de EU gaat “heroverwegen”. Het zou duidelijk zijn dat EU haar afspraken over visumvrij reizen niet gaat nakomen, aldus Celik.

De uitspraken van Celik zijn het nieuwste hoofdstuk in een hoogoplopend conflict tussen Nederland en Turkije. Er is op het hoogste niveau geen diplomatiek contact meer en de Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom in het land. Turkije nam die maatregelen nadat Nederland twee ministers de toegang tot het land ontzegde omdat ze campagne wilden voeren voor een referendum in Turkije op 16 april.

Twitterhack

Woensdagochtend meldden verschillende media dat een groot aantal populaire Twitteraccounts, waaronder die van Amnesty, de BBC, het Europees Parlement en Unicef, kort door pro-Turkse hackers zouden zijn overgenomen. Er zou een bericht zijn uitgezonden waarin Nederland en Duitsland nazistisch worden genoemd. President Erdogan liet zich eerder deze week in soortgelijke bewoordingen uit over de landen. Het is onduidelijk hoeveel accounts er precies gehackt zijn en wie er achter de hack zit.

EU-president Donald Tusk reageerde woensdagochtend voor het eerste op de nazivergelijkingen van Erdogan. Hij zei dat iedereen die fascisme in Rotterdam ziet “compleet losgekoppeld” is van de werkelijkheid en meldde dat Rotterdam zelf verwoest is in de Tweede Wereldoorlog.