Tuintje boenen en dan Wilders stemmen

„Waar staat Geert op de lijst?” vroeg een man die zijn bril was vergeten. Anderen riepen al bij binnenkomst: „Ik stem PVV.” Iets anders dan Geert Wilders hebben de leden van het stembureau in de Zeehavenbuurt in Dordrecht de hele ochtend nog niet gehoord. Ja, één iemand zei GroenLinks te stemmen. Maar dat was een grapje, denken ze.

De Zeehavenbuurt is een arbeiderswijkje ingeklemd tussen een snelweg, een sportveld en een Vogelaarwijk met schotels. Bij de bushalte verderop praat iedereen Arabisch, maar in dit wijkje met ruime nieuwbouw-eengezinswoningen wonen louter witte Nederlanders. ’s Zomers zitten ze met elkaar in hun betegelde voortuinen tussen de tuinkabouters aan de barbecue. En als ’s avonds een onbekende voorbijloopt, gaan overal de gordijnen open. Deze buurt telde bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen relatief de meeste PVV-stemmers van heel Nederland: 53,44 procent.

Een Hollandse meezinger schalt door de speakers in het stembureau, het verenigingshuis van een speeltuin. „Het leukste stembureau van Dordt”, zegt een van de leden. Er wordt gelachen en gegrapt, een echte volksbuurt. Ze zagen bewoners knipogen naar elkaar. „Je stemt toch wel op Geert hè.”

De opkomst is hier van oudsher laag. En toen bij de gemeenteraadsverkiezingen bewoners pas in het stemhokje erachter kwamen dat de PVV niet meedeed, stopte een flink aantal het biljet dan maar blanco in de bus. Maar vandaag lijkt de opkomst hoog, zegt voorzitter Ton Schneiders. Hij kreeg zelfs oudere bewoners aan zijn tafel die vroegen wat ze moesten doen. Ze hadden nooit eerder gestemd.

Dit buurtje is fantastisch, zeggen Adri (73) en Chantal (31), die het stembureau uit lopen. Ze hebben ruime nieuwe woningen en bewoners helpen elkaar als het nodig is. „Kijk, iedereen heeft al nieuwe plantjes”, zegt Adri. „Zaterdag is de prijsuitreiking voor de mooiste straat. Ik heb m’n tuintje al geboend, nu nog harken.” Ze hebben allebei Geert Wilders gestemd. „De buitenlanders”, zegt Chantal resoluut. „Die denken dat het land van hen is.”