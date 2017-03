Rechter Hawaï zet inreisverbod stop voor hele VS

Het nieuwe inreisverbod van Donald Trump is voorlopig stopgezet. De staat Hawaï heeft het decreet, dat op 6 maart werd getekend, met succes aangevochten.

Het inreisverbod zou deze nacht om 00.01 uur Amerikaanse tijd ingaan, maar daar heeft de federale rechter op Hawaï nu een streep door gezet. Volgens de rechter voldoet het nieuwe decreet nog steeds niet aan alle wettelijke eisen.

Het inreisverbod gaat in tegen de Amerikaanse grondwet die discriminatie op religieuze gronden verbiedt, oordeelt de rechter. Volgens hem lijkt ook het nieuwe inreisverbod vooral bedoeld om moslims te weren, hoewel juist de tekst daarover was aangepast.

President Trump vindt een inreisverbod nodig voor de nationale veiligheid en deed daar al beloftes over tijdens zijn verkiezingscampagne.

Volgens het nieuwe inreisverbod zouden mensen uit zes moslimlanden niet langer welkom zijn in de VS, maar zogeheten greencardhouders wel. Het verbod zou gaan gelden voor inwoners van Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. In totaal hebben tot nu toe zeker acht staten juridische stappen ondernomen tegen het nieuwe inreisverbod.

De federale rechter op Hawaï deed als eerste een uitspraak en die geldt voorlopig voor de hele Verenigde Staten.

Het eerdere inreisverbod van Trump, dat hij op 27 januari tekende, werd ook al geblokkeerd door een uitspraak van de rechter. De president besloot toen niet met beroepszaken de ellenlange juridische strijd aan te gaan, maar het inreisverbod aan te passen. Het eerdere decreet gold ook voor inwoners van Irak en mensen die al een visum of verblijfsvergunning hadden.

Verwacht wordt dat Donald Trump en zijn regering nu wel in beroep gaan, maar Witte Huis-Woordvoerder Sean Spicer wil volgens persbureau Reuters nog geen commentaar geven op de uitspraak.