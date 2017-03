‘Patriottische lente’ blijft uit na magere winst Wilders

Na vier verkiezingsnederlagen op rij heeft de PVV weer gewonnen. De partij krijgt volgens de exitpolls 19 zetels, dat zijn er 4 meer dan bij de verkiezingen vier jaar geleden. Definitieve uitslagen waren bij het zakken van de krant nog niet bekend.

Wilders werd niet de grootste, zoals hij hoopte. De PVV wilde de VVD voorbij als grootste partij van Nederland, maar Wilders komt met deze uitslag niet eens in de buurt van VVD-leider Mark Rutte.

Nederland wordt ook niet het volgende land dat valt voor de opkomst van het populisme, na de Brexit en de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Dat was, vooral in internationaal perspectief, dé grote achterliggende vraag van deze verkiezingen. Wilders kan zichzelf na deze verkiezingen minder overtuigend presenteren als de voortrekker van de mondiale „patriottische lente.” Vanuit het buitenland klonken overwegend opgeluchte reacties, vooral rond het Duitse kabinet.

Wilders bekeek de uitslagen op televisie in zijn fractiekamer. Zijn partij organiseerde geen uitslagenavond. Er was geen geld om de beveiliging te betalen. Drie kwartier na de eerste exitpolls reageerde Wilders via Twitter: „We hebben zetels gewonnen! Eerste winst is binnen! En Rutte is nog lang niet van mij af!”

Tijdens de campagne heeft Wilders steeds gezegd: als de kiezer ons écht groot maakt, kunnen de andere partijen niet om ons heen. De PVV-leider doelde op zo’n 35 zetels of meer. De peilingen begin dit jaar gaven hem ook reden dit te zeggen: soms werd de partij ingeschat op meer dan 30 zetels.

Het is Wilders niet gelukt. Dat de PVV geen regeringsverantwoordelijkheid zou krijgen was al duidelijk, omdat bijna alle partijen de PVV uitsloten. Met deze voorlopige uitslag kan met zekerheid worden gezegd dat de PVV geen rol krijgt bij de formatie.

Het is Wilders gelukt partij bij elkaar te houden

Toch kan Wilders de overwinning positief uitleggen. Het laat definitief zien dat Wilders erin is geslaagd zijn partij bij elkaar te houden na vier verkiezingsnederlagen en een dreigende implosie. De PVV wankelde nadat Wilders op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zijn beruchte ‘minder-Marokkanen’-oproep deed. Tweede Kamerleden, Statenleden, gemeenteraadsleden en medewerkers stapten op. Dat is nog maar drie jaar geleden.

Dit kwam bovenop de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 (9 zetels eraf) en werd gevolgd door slechte uitslagen bij de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese verkiezingen in 2015. Wilders klonk verslagen na die uitslagen. In 2012: „We hebben zwaar verloren. We hebben ons met hart en ziel ingezet. Onze campagne koos voor Nederland, maar kennelijk is dat onvoldoende aangeslagen.” En in 2015: „Ik verhul niet dat ik op een mooier resultaat had gehoopt.”

Die laatste opmerking geldt, ondanks de zege, ook voor deze verkiezingsuitslag. Wel krijgt de PVV met deze uitslag de bevestiging dat het harde anti-islamgeluid nog altijd een stevige achterban op de been brengt. De campagne die de PVV voerde leek geboetseerd naar het voorbeeld van 2010. Toen ging de PVV van 9 naar 24 zetels. Net als toen dreef de campagne dit jaar op een sterk anti-islamgevoel, op betere gezondheidszorg en een lager (of geen) eigen risico.

Wilders zegde deze campage meerdere debatten af en ging weinig de straat op, ook vanwege zijn persoonsbeveiliging. Het lijkt zijn campagne geen goed te hebben gedaan.