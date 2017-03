Twee zelfmoordaanslagen Damascus, minstens 25 doden

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn woensdagmiddag binnen twee uur twee zelfmoordbomaanslagen gepleegd. Bij de eerste aanslag vielen minstens 25 doden, van de tweede aanslag zijn nog geen details bekend. Dat melden AP en Reuters op basis van het Syrische staatspersbureau SANA. De eerste explosie vond rond 12:20 Nederlands tijd plaats in een gerechtsgebouw in de stad, niet ver van het historische centrum. De tweede explosie vond ten westen van die locatie plaats in een restaurant.

De eerste aanslagpleger zou de bom hebben laten afgaan nadat de politie hem tegenhield bij het binnengaan van het gerechtsgebouw.

De aanslagen zijn nog niet opgeëist. De explosies volgen op een dubbele aanslag van afgelopen zaterdag waarbij minstens 74 mensen omkwamen. Die werd opgeëist door een afsplitsing van al-Qaeda. Toen waren vooral shi’ietische pelgrims het slachtoffer. Die groep van moslims is vaker het doelwit van al-Qaeda omdat ze volgens de terroristische beweging een ketterse vorm van de Islam is.

Het is deze maand precies zes jaar geleden dat in Syrië de burgeroorlog begon die nog altijd voortduurt. In maart 2011 ontstond er een grote opstand tegen president Assad die al snel escaleerde in een conflict tussen verschillende rebellengroepen en het regeringsleger.