Eerste stemmen al uitgebracht

Op enkele plekken konden Nederlanders al hun stem uitbrengen vóór 7.30 uur:



In Australië: stembus 913 in hoofdstad Canberra is inmiddels alweer gesloten. De meeste geregistreerden, volgens de NOS 1822, zullen er per post hebben gestemd.



Op stations: de NS, ProRail en gemeentes bieden reizigers op 57 plekken in en om stations de mogelijkheid om te stemmen. Castricum was het eerst; daar opende een stemlokaal al om 0.00 uur. Sommige stemlocaties op stations openden al om 5.15 (Schagen, Nijmegen, Breda) en 5.30 (Zwijndrecht, Roermond, Barendrecht), maar de meeste gewoon om 7.30 uur. Bekijk alle openingstijden op een ovezicht van de NS.

Ook op stations kan stemmen alleen in de gemeente waar je woont. Als je in een andere gemeente wilt stemmen, moet je je stempas omzetten in een kiezerspas. Die had vijf dagen geleden aangevraagd moeten zijn.



In Tolhuistuin in Amsterdam: hier vond tussen 1.00 uur en 3.00 uur het zogenaamde 'stemfeest' plaats, waar mensen alleen toegang hadden met ID en stempas. Enkele honderden, vooral jongeren, zouden er hebben gestemd.