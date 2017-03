Corendon verhuurt appartementen in Spanje zonder de juiste vergunningen

De Nederlandse reisorganisatie Corendon verhuurt in het Spaanse plaatsje Islantilla appartementen aan vakantiegangers zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen aanwezig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van NRC naar de huidige situatie van La Cigüeña, dat ooit werd opgezet als een woonzorgcomplex voor Nederlandse ouderen aan de Costa de la Luz. De plaatselijke autoriteiten hebben bewoners van het complex opgeroepen aangifte te doen bij de politie. Bij illegale verhuur van woningen aan toeristen kunnen boetes worden opgelegd.

Het project La Cigüeña – ‘de ooievaar’ – stond symbool voor de problemen bij de vastgoedtak van SNS Reaal. De bank en verzekeraar stak 83 miljoen euro in het resort, dat na „een lange, complexe geschiedenis” in 2013 met een enorm verlies van de hand werd gedaan. Van de 243 woningen werden er slechts zeventig verkocht. De beloofde, uitgebreide medische zorg werd nooit aan de bewoners geleverd.

Het grootste deel van het complex kwam in 2013 in handen van de Zeeuwse investeringsmaatschappij Summa. Nadat een plan om er een luxe welnesscentrum van te maken mislukte, werd de exploitatie vorig jaar in handen gegeven van Corendon. De reisorganisatie biedt de appartementen in combinatie met vluchten van Amsterdam naar Faro aan. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om allinclusive-pakketten. Tijdens grote delen van het vorige hoogseizoen zat het park helemaal vol.

Nadat verschillende bewoners hun beklag hadden gedaan bij de autoriteiten, bleek dat het grootste deel van de appartementen niet aan toeristen mag worden verhuurd. Summa zou hiervan op de hoogte zijn, maar bestrijdt dit in een reactie. „De appartementen vallen onder de vergunning voor toeristisch verhuur en kunnen dus worden ingezet voor toeristische doeleinden”, aldus Summa. De eerste groepen vakantiegangers worden in april verwacht.

