ING vervangt groot deel van het topmanagement

Het topmanagement van ING gaat op de schop. Twee van de drie leden van de raad van bestuur worden binnenkort vervangen en ook in de laag directeuren daaronder komt er een aantal wissels aan. Dat heeft de bank dinsdagavond bekendgemaakt.

De Ierse financieel bestuurder Patrick Flynn stopt na twee termijnen van vier jaar, om „een toekomst buiten de bank na te streven”, aldus ING in een persbericht. Wilfred Nagel, als bestuurder verantwoordelijk voor het risicomanagement, stopt na één termijn. Hij gaat met pensioen. Nagel is nu zestig jaar, hij werkt sinds 1991 bij de bank.

Flynn wordt per 8 mei opgevolgd door Koos Timmermans, die momenteel leiding geeft aan de bankactiviteiten in de Benelux. Hij zat eerder ook al in het bestuur van ING, van 2007 tot 2011.

Nagel wordt per augustus opgevolgd door Steven van Rijswijk (46), een voormalige ‘dealmaker’ die nu mede leiding geeft aan de zakelijke tak. Van Rijswijk geldt als een van de rijzende sterren van ING.

Beide benoemingen moeten nog worden goedgekeurd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei. De aandeelhouders zullen dan tevens goedkeuring moeten geven aan de herbenoeming van topman Ralph Hamers. De Raad van Commissarissen van ING wil hem een tweede termijn van vier jaar geven.

Ook in de laag directeuren onder het bestuur vindt komende tijd een aantal belangrijke wissels plaats. Nick Jue, de baas van de bankenpoot in Nederland, gaat leiding geven aan de bankentak in Duitsland, een van de snelst groeiende en grootste markten van ING.

Roland Boekhout, de huidige baas van ING in Duitsland, gaat de plek van Koos Timmermans opvullen.

Naar verwachting zullen er de komende tijd ook nog wisselingen plaatsvinden in de raad van commissarissen van ING, die onder leiding staat van oud-Shell-topman Jeroen van der Veer. De termijnen van enkele commissarissen lopen over enige tijd af. (NRC)