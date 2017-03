AS Monaco en Atlético Madrid bereiken kwartfinales

AS Monaco heeft woensdag de kwartfinales van de Champions League bereikt. De club won met 3-1 van Manchester City. Eind februari verloor Monaco nog in de eerste achtste finale in een spectaculaire wedstrijd met 5-3 van de Engelse ploeg, maar Manchester City ging woensdag onderuit.

Al snel wist Monaco op voorsprong te komen. Binnen een half uur scoorde de ploeg twee keer. Na rust scoorde Manchester City een keer maar dit doelpunt werd al snel opgevolgd door een derde goal van Monaco. De club staat voor de vierde keer in de kwartfinale.

Atlético Madrid

De wedstrijd tussen Atlético Madrid en Bayer Leverkusen eindigde in 0-0. Omdat de club de eerste achtste finale met 4-2 had gewonnen, staat Atlético in de kwartfinale.

Alle kwartfinalisten zijn nu bekend. Dinsdag bereikten Leicester City en Juventus de kwartfinales. Ze voegden zich bij FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen en Borussia Dortmund die al eerder de kwartfinales bereikten. Vrijdag wordt er geloot.