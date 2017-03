Ambtenarenechtpaar aangehouden om witwassen

De politie heeft oud-ambtenaar Pieter H. van de gemeente Helmond en zijn vrouw Diana N., gemeentesecretaris in Leudal, aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en verduistering in dienstbetrekking, de vrouw van witwassen.

Pieter H. werd in december door de gemeente Helmond ontslagen. Ook werd er aangifte tegen hem gedaan. Hij zou een bedrag van zeker 20.000 euro achterover hebben gedrukt, maar volgens 1Limburg zou dat bedrag hoger liggen. Dat nu ook zijn vrouw verdacht wordt is nieuw. Tot nu toe was alleen bekend dat het onderzoek zich richtte op H. en niet op zijn vrouw.

De woning van het echtpaar in Echt en een kasteel in Roosteren werden vorige week doorzocht. Volgens het OM werd daarbij “beslag gelegd op administratie, gegevensdragers en computers. Ook werden voertuigen zoals auto’s en fietsen, huishoudelijke artikelen en audioapparatuur meegenomen voor nader onderzoek.” Uit onderzoek moet blijken of die spullen met verduisterd geld gekocht zijn. In het kasteel exploiteren H. en zijn vrouw een restaurant.