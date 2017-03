5000 gevangenen van Boko Haram bevrijd

Soldaten van de West-Afrikaanse strijdmacht hebben deze week 5.000 gevangenen van terreurgroep Boko Haram bevrijd. Dat heeft de minister van Communicatie in Kameroen woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Dat meldt persbureau Reuters.

Het merendeel van de gevangenen bestond volgens de minister uit vrouwen, kinderen en ouderen. Tijdens de bevrijdingsoperatie die meer dan een week duurde, is ook een kampement van Boko Haram op de grens van Kameroen en Nigeria verwoest. Meer dan 21 verdachten zijn gearresteerd.

Boko Haram is een terreurgroep die in het noorden van Nigeria en delen van Kameroen, Niger en Tsjaad een islamitisch-fundamentalistische staat wil starten. Ondanks een offensief van deze vier landen tegen de terreurgroep, blijft Boko Haram aanvallen uitvoeren.

De terreurorganisatie heeft sinds 2009 het aantal aanslagen opgevoerd. Ze vallen scholen aan, kerken en militaire doelen. Er zijn sindsdien ongeveer 15.000 mensen omgekomen en meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht.

In 2014 ontvoerde Boko Haram 276 meisjes uit hun school in het stadje Chibok, in het noordoosten van Nigeria. De ontvoering kreeg internationaal veel aandacht en er werd een campagne gestart om de meisjes te bevrijden. Een deel van de meisjes is inmiddels bevrijd.