14 jaar cel voor omkoping van Rotterdamse douanier

De 64-jarige Schiedammer Henk E. heeft 14 jaar cel gekregen voor cocaïnesmokkel en het omkopen van douanier Gerrit G. Het Openbaar Ministerie had 16 jaar cel geëist, het strafmaximum voor dit vergrijp.

De zoon van Henk E., Marco, is tot 6 jaar cel veroordeeld voor cocaïnesmokkel. Die straf valt veel lager uit dan de eis van 12 jaar, omdat hij is vrijgesproken van omkoping. Vijf medeverdachten zijn veroordeeld tot straffen van 2 tot 4,5 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel.

De stiefzoon van Henk E., Jimmy R., is veroordeeld tot 14 jaar celstraf voor een mislukte moordaanslag op René F. in het voorjaar van 2015.

Conflict over Gerrit G.

Justitie vermoedt dat die aanslag te maken had met een conflict tussen René F. en Henk E. over de diensten van douanier Gerrit G. Om die reden vermoedde het OM dat Henk E. de opdrachtgever was van de moordaanslag. Die verdenking is vervallen bij gebrek aan bewijs.

René F. wordt samen met twee andere verdachte drugssmokkelaars ook beschuldigd van omkoping van douanier Gerrit G. Tegen René F. is 8 jaar cel geëist. Tegen 2 medeverdachten is 10 en 12 jaar celstraf geëist, eveneens voor cocaïnesmokkel en omkoping van Gerrit G. Tegen de douanier zelf eiste het OM vorig jaar november 16 jaar celstraf.

Het onderzoek naar Gerrit G. en zijn medeverdachten heeft forse vertraging opgelopen door een aantal nieuwe onderzoeksvragen die na het uitspreken van de strafeis zijn opgekomen. De verwachting is dat de rechtbank op zijn vroegst in juni uitspraak doet in deze zaak.

De zaak rond Gerrit G.: