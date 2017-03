Zo ‘bevooroordeeld’ is de geschreven pers

Zijn de media bevooroordeeld? Stel de vraag aan populisten ter rechter- of linkerzijde en je krijgt een volmondig: ja. Zo bleek Geert Wilders vrijdag Pauw & Jinek te scharen onder de „linkse haatmedia” en beweert Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu regelmatig dat de media tegen de partij samenspannen.

Je kunt er ook zo naar kijken: de pers geeft populisten meer aandacht dan ze verdienen. Kranten en grote nieuwssites schreven deze verkiezingen veel meer over Denk dan over elke andere splinterpartij. Negen keer meer dan de partij op basis van de peilingen zou verdienen. Over Forum voor Democratie, waarvan de lijsttrekker regelmatig de partijdigheid van het „mediakartel” hekelt, werd drie keer vaker geschreven dan de stand in de peilingen rechtvaardigde. De PVV kreeg een evenwichtige hoeveelheid media-aandacht, als je ervan uitgaat dat media nu eenmaal meer schrijven over de grootste partijen in de peilingen. Daar staat tegenover dat de PVV-kiezer werd bedolven onder de aandacht.

De conclusies komen van databank LexisNexis, dat deze verkiezingen, tussen 1 januari en 12 maart, turfde hoe vaak partijen en politici in de geschreven pers werden genoemd in relatie tot de verkiezingen. LexisNexis verzamelde duizenden artikelen van de landelijke kranten, opiniebladen en grote nieuwssites, waarna NRC de mogelijkheid kreeg de data te analyseren.

VVD wint de aandachtsrace

Als je media-aandacht in de geschreven pers vertaalt naar zetels in de Tweede Kamer, won de VVD de aandachtsrace met 23 zetels. Het ging deze verkiezingsstrijd dus niet alleen maar over de PVV, zoals soms wordt beweerd. De PVV en de PvdA delen de tweede plek met 20 zetels.

Wél was Wilders de populairste lijsttrekker: in 3.294 artikelen werd de PVV-leider genoemd, tegenover 2.887 voor Mark Rutte. Is dat veel? In de Verenigde Staten waren de verschillen extremer: Trump werd in de maanden voor de verkiezingen volgens Amerikaanse onderzoekers twee keer vaker dan Hillary Clinton genoemd in de koppen van de grootste kranten.

Maar de milde, goed te verdedigen obsessie met Wilders en de PVV, stond niet in verhouding met de reusachtige obsessie met de PVV-kiezer. Aan het begin van de campagne maakten Nederlandse nieuwsorganisaties zich zorgen de ‘proteststem’ te missen, zoals in de Amerikaanse media was gebeurd. Van de weeromstuit gingen Nederlandse journalisten en masse de wijken in om met PVV’ers te praten. We vergeleken het aantal keer dat Nederlandse media schreven over ‘PVV-kiezer(s)’, ‘PVV-aanhang(ers)’ en ‘PVV-stemmer(s)’ met het aantal artikelen waarin kiezers, aanhangers en stemmers van de overige vijf grootste partijen werden genoemd. Maar liefst 62 procent van de 518 artikelen ging over PVV-stemmers. Dat is vijf keer meer dan er over het VVD-electoraat werd geschreven.

Stok om mee te slaan

Populisten kregen dan wel onevenredig veel aandacht in de pers, één stok hebben ze om de ‘linkse media’ mee te slaan: de PvdA, zevende in de peilingen, belandt op plek twee in onze ranglijst. Vermoedelijk speelt hierbij de regeringsverantwoordelijkheid van de partij een rol. Over partijen die beleid maken is nu eenmaal meer te vertellen dan over partijen in de oppositiebanken. Ook het feit dat de PvdA de meeste zetels dreigt te verliezen, blijkt een reden om veel over de partij te schrijven.

Staat media-aandacht gelijk aan partijdigheid? Nou nee. Een bekende definitie van nieuws luidt: dat was afwijkt van het gewone. Het gaat zeker op voor de journalistieke keuzes tijdens deze verkiezingscampagne. De opkomst van het populisme week af van het gewone. Dat Wilders met zijn a4’tje de grootste kon worden ook. Net als de neergang van de PvdA. Over middenmoters als het CDA en D66 was simpelweg minder nieuws te vertellen. Daarom verloren ze de aandachtsrace.

Hoe gekleurd zijn de kranten? Volkskrant-lezers stemmen meestal op de PvdA, peilde Maurice de Hond onlangs. Wat blijkt? De krant bedient haar lezers. De Volkskrant noemde de PvdA deze verkiezingen vaker in haar kolommen dan elke andere partij. 15 procent van de Volkskrant-artikelen waarin een politieke partij in relatie tot de verkiezingen wordt genoemd gaat over de PvdA. Een ander media-vooroordeel lijkt ook op te gaan: De Telegraaf als campagnekrant van de VVD. De krant noemt de VVD vaker (19,5 procent) dan de andere vier grote landelijke dagbladen, al is het verschil met NRC klein. NRC-lezers stemmen het vaakst op D66, bleek uit de peiling van De Hond. Pech voor D66-fans: deze krant besteedde niet meer aandacht aan D66 dan de andere landelijke dagbladen. Wel schreef NRC vaker over de PVV dan de andere vier dagbladen, al is het verschil met Trouw verwaarloosbaar. De site die andere media steevast van partijdigheid beschuldigt – het uiterst rechtse De Dagelijkse Standaard (niet in de grafiek hierboven) – blijkt er de meest eenzijdige berichtgeving op na te houden. 30 procent van de onderzochte artikelen ging over de PVV en nog eens bijna 30 procent over de VVD. Dat is bijna het dubbele van de positie van de partijen in de peilingen.