Verdachte moordpogingen op twee Rotterdammers ontsnapt

Een man die wordt verdacht van twee mislukte liquidaties in Noordeloos is ontsnapt uit een Surinaamse gevangenis. Dat heeft het Openbaar Ministerie van Rotterdam dinsdag laten weten. De 31-jarige Gerel P., die de Nederlandse nationaliteit heeft, zou worden uitgeleverd aan Nederland voor de moordpogingen.

De liquidatiepogingen vonden plaats in december vorig jaar. Toen schoot P. twee Rotterdammers (28 en 35 jaar) neer. Zij raakten daarbij zwaargewond, maar overleefden het voorval. Vermoed wordt dat het motief voor de schietpartij een uit de hand gelopen ruzie binnen het drugsmilieu is.

Gevonden in Suriname

De schutter werd begin maart gevonden en aangehouden in Suriname. Daar zat hij in de cel in afwachting van zijn uitlevering. Volgens Surinaamse media kreeg hij zondag bezoek van zijn advocaat. Even later begaf hij zich naar de toiletruimte. Toen hij die verliet, bleek P. ineens een pistool bij zich te hebben.

Met dit wapen bedreigde P. zijn cipier en vluchtte hij uit de gevangenis in hoofdstad Paramaribo. Buiten stond een vluchtauto klaar. P. is nog altijd voortvluchtig. Volgens Surinaamse media hebben getuigen gezegd dat P. letsel heeft opgelopen door autobotsingen.

Vuurwapengevaarlijk

De politie in Suriname is op zoek naar de verdachte. Hij wordt door de autoriteiten als vuurwapengevaarlijk omschreven.

