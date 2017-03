Ik ben de zestig gepasseerd, mijn (van oorsprong Engelse) moeder is zeer recent naar een verpleeghuis gegaan, mijn vader is overleden. Tijdens het mooie lenteweer heb ik de onvermijdelijke taak maar in gang gezet, het opruimen van mijn ouderlijk huis.

Mijn oog valt op een briefje dat ik heb geschreven in mijn elfde levensjaar. „Daddy, ik heb u vergeten te zeggen dat ik som B van m’n huiswerk rekenen niet snap. PS het ligt op de boekenplank.” Was getekend: Chris van der Togt, Lijsterbeslaan 18, Rosmalen. Het antwoord van mijn vader zaliger ontroert me zeer: „Beste jongen, daddy heeft die nare som voor je uitgerekend. Als je hem begrijpt mag je hem overschrijven. Welterusten boy. Je daddy.”

