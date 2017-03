Relatief veel media-aandacht voor PvdA, Denk en rechtse splinters

De PvdA kreeg deze verkiezingscampagne relatief veel media-aandacht, blijkt uit onderzoek van NRC. In gezichtsbepalende rubrieken van de publieke omroep waren PvdA-Kamerkandidaten vaker te zien dan kandidaten van andere partijen. Op sociale media en in de geschreven pers staat de PvdA in de top-3 van meest genoemde partijen, terwijl de partij in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van zes peilingen, op plek zeven staat.

NRC turfde tv-verschijningen van verkiesbare politici in programma’s van de publieke omroep, telde het aantal keer dat partijen en politici werden genoemd door kranten, opiniebladen en nieuwssites en onderzocht hoe vaak politieke berichten werden gedeeld op sociale media. Om onder- of oververtegenwoordiging in de media te bepalen, werd telkens de stand in de peilingen vergeleken met de hoeveelheid media-aandacht.

Ook kleine rechtse partijen als Forum voor Democratie, VNL en GeenPeil kregen meer aandacht dan hun positie in de peilingen rechtvaardigde. Lijsttrekker Thierry Baudet van FvD klaagt over de partijdigheid van „het mediakartel”, toch werd hij vaker uitgenodigd in praatprogramma’s dan Kamerkandidaten van partijen als ChristenUnie en Partij voor de Dieren, die hoger staan in de peilingen.

Tegenwerking

Denk wordt volgens partijleider Tunahan Kuzu eveneens tegengewerkt door de media, maar de partij is in de geschreven pers het sterkst oververtegenwoordigd. De partij staat op twee zetels in de peilingen, maar krijgt in de kranten en op de grote nieuwssites media-aandacht gelijk aan tien zetels.

Zijn de media partijdig? Dat valt te bezien. De PvdA zit in de regering, dus ‘genereert’ de partij meer nieuws. Ook door de instorting van de partij in de peilingen kwam de partij telkens in het nieuws. De belangstelling voor kleine partijen op tv valt te verklaren omdat programma’s een surrogaat zochten voor de afwezige Geert Wilders. En: journalisten berichten nu eenmaal over wat afwijkt van het gewone. Zoals nieuwe splinterpartijen.