Na Londen lonkt Luxemburg

Niet Frankfurt. Niet Parijs. En ook niet Amsterdam, maar Luxemburg is de koploper in de Brexit-race tussen Europese steden. Het Groothertogdom wordt de thuishaven van een deel van de werknemers van drie bedrijven uit de Londense City: de Amerikaanse verzekeraar AIG, de Britse vermogensbeheerder M&G en de Amerikaanse private equityfirma Blackstone.

Alle drie kondigden ze de voorbije dagen aan dat ze een deel van hun activiteiten verplaatsen van Londen naar Luxemburg, vanwege de geplande Britse EU-uittreding. Dat wil zeggen, de aankondiging over Blackstone kwam van de trotse Luxemburgse autoriteiten zelf. Zij doen, net als de autoriteiten in die andere steden, hun uiterste best om bedrijven uit de City binnen te halen. Nu spinnen ze maar al te graag dat het Groothertogdom in pole position ligt. Blackstone bevestigt het nieuws, maar wil verder niks kwijt. Hoeveel werknemers van de drie bedrijven de koffers moeten pakken, is nog niet duidelijk.

Luxemburg wordt al langer genoemd als nieuwe stek voor financiële bedrijven die door de Brexit hun vergunning dreigen kwijt te raken om zaken te doen in de EU. In het landje van een half miljoen mensen hebben zich sinds de jaren tachtig al veel beleggingsfondsen, vermogensbeheerders en (her)verzekeraars gevestigd. De nogal provinciaal aandoende stad in de heuvels is een internationaal belastingparadijs waar de dingen efficiënt zijn geregeld.

Amsterdam heeft nog geen trofee

Ook Parijs en Dublin hebben inmiddels een Brexit-trofee binnen. Die van Parijs lag eigenlijk al in de rede. De Britse bank HSBC heeft in de Franse hoofdstad al een volwaardige dochter met EU-vergunning, waar zo’n negenduizend mensen werken. Daar komen zo’n duizend bankiers uit Londen bij.

Dublin mag Legg Mason verwelkomen, een Amerikaanse vermogensbeheerder, zo werd vorige week bekend. Voor Ierland, waar men Engels spreekt en waar het belastingregime ook al zo gunstig is, lijkt het daarbij niet te blijven. De Ierse centrale bank, de toezichthouder, krijgt op dit moment zo veel geïnteresseerde financiële bedrijven uit Londen over de vloer dat ze het eigenlijk niet aan kan, schreef de Financial Times dinsdag.

En Amsterdam? Het stadsbestuur, de Autoriteit Financiële Markten en het Nederlandse investeringsagentschap NFIA zijn in gesprek met tientallen bedrijven van over de Noordzee. Maar geen enkel bedrijf heeft nog aangekondigd voor Amsterdam te kiezen. Ook Frankfurt blijft vooralsnog met lege handen. Vooralsnog, want naar verwachting volgen snel meer aankondigingen. Wie wil verhuizen als Brexit een feit is, op zijn vroegst over twee jaar, moet zich nú voorbereiden.