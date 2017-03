Leicester City en Juventus bereiken kwartfinales

Leicester City heeft de kwartfinales van de Champions League bereikt. De club uit Engeland won dinsdagavond met 2-0 van het Spaanse Sevilla. Ook Juventus wist in eigen huis te winnen van FC Porto met 1-0. Dat was genoeg voor het bereiken van de volgende ronde.

Leicester City wist in de uitwedstrijd in Sevilla niet te winnen, het werd daar 2-1. Juventus won uit in Porto met 0-2.

In Leicester wisten Wes Morgan en Marc Albrighton in respectievelijk de 27-ste en 54-ste minuut tot een treffer te komen. Sevilla kreeg een kwartier voor het einde van de wedstrijd een penalty, maar wist deze niet te benutten. Leicester City werd vorig seizoen verrassend kampioen van de Premier League, en weet nu de kwartfinale van de Champions League te bereiken.

Turijn

In de thuisstad van Juventus, Turijn, wist de ploeg eenvoudig te winnen van FC Porto. In de 42-ste minuut kreeg FC Porto-verdediger Maxi Pereira een rode kaart door een handsbal in het strafschopgebied. De penalty die daarop volgde werd benut door Juventusspeler Paulo Dybala.

Juventus en Leicester staan in de kwartfinales met FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen en Borussia Dortmund. Vorige week won FC Barcelona in een zinderende wedstrijd van Paris Saint-Germain. In de eerste wedstrijd in Parijs verloor het team van Barcelona met 4-0. In de thuiswedstrijd kwam Barcelona terug en won met 6-1, waardoor het de kwartfinale alsnog bereikte.