Drie arrestaties voor brand in kindertehuis Guatemala

De Guatemalteekse autoriteiten hebben maandag drie mensen aangehouden die verantwoordelijk waren voor het kindertehuis waar vorige week woensdag een grote brand woedde. Dat meldt persbureau AP. Bij de brand in het kindertehuis zo’n 25 kilometer ten zuidoosten van Guatemala-Stad kwamen veertig meisjes om het leven.

De arrestanten zijn de voormalige minister en onderminister van Sociale Welvaart en de voormalige directeur van het kindertehuis. Zij waren vlak na de brand al opgestapt of weggestuurd. Het drietal wordt verdacht van moord, misbruik van minderjarigen en plichtsverzuim. De Guatemalteekse president Jimmy Morales heeft de Amerikaanse opsporingsdienst FBI gevraagd te helpen bij het onderzoek naar de ramp.

Matrassen

De brand ontstond vorige week woensdag toen bewoners van het tehuis in een kleine kamer op de meisjesafdeling matrassen in brand staken. Het vuur breidde zich snel uit. De meer dan vijftig meisjes in de kamer waar het gebeurde, zaten opgesloten en konden geen kant op. Ondanks hun geschreeuw deed de leiding van het tehuis de deur niet open.

De meisjes staken de matrassen in brand uit protest tegen hun opsluiting. Volgens mensenrechtenorganisaties mochten ze hun kamer niet verlaten als straf omdat ze de avond ervoor waren weggelopen uit het tehuis. De meisjes zouden het slachtoffer zijn geweest van mishandeling en seksueel misbruik en slecht te eten hebben gekregen.

Het opvangcentrum in het plaatsje San José Pinula. De tekst gaat verder onder het kaartje.:

Kinderprostitutie

Vermoedelijk was er meer mis in het kindertehuis in de plaats San José Pinula. Er was officieel plaats voor 400 bewoners, maar in de praktijk zaten er 540 kinderen. De autoriteiten onderzoeken of het tehuis ook een uitvalsbasis was voor kinderprostitutie.

Het drama vormde de aanleiding voor grootschalige protesten. Duizenden Guatemalteken demonstreerden afgelopen weekend tegen de misstanden in de kindertehuizen in het Midden-Amerikaanse land. President Morales heeft beloofd dat hij de situatie in de tehuizen aan gaat pakken.