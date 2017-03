Acties Tamil-tijgers terecht bestempeld als ‘terroristisch’

De Sri-Lankaanse verzetsgroep de Tamil Tijgers (LTTE) is terecht door Europese Unie op de terreurlijst gezet. Nederland stond daarom ook in haar recht om de tegoeden van vier fondsenwervers van de organisatie te bevriezen, als het aan het Europees Hof van Justitie ligt.

Het viertal spande een rechtszaak aan tegen Nederland omdat de acties van de Tamil Tijgers niet terroristisch zouden zijn, maar onderdeel waren van een gewapend conflict tegen de regering van het Sri Lanka. De Tamil Tijgers staan al tien jaar op de Europese terreurlijst, onder andere vanwege de tientallen ontvoeringen waarvoor de groep tussen 2005 en 2009 voor verantwoordelijk was.

Internationaal recht

Volgens de groep zou de LTTE echter moeten vallen onder internationale humanitaire wetgeving, en niet onder Europese anti-terreur wetgeving. Het bevriezen van hun tegoeden, waarmee de Tamil Tijgers medegefinancierd werden, was daarom volgens hen niet terecht. De Nederlandse Raad van State legde de zaak vervolgens neer bij het hoogste Europese juridische orgaan, die de fondsenwervers dus niet in het gelijk heeft gesteld.

Het Hof schrijft dat acties van gewapende groepen tijdens conflict namelijk wel gewoon als ‘terroristisch’ bestempeld kunnen worden. Het besluit is een interessante juridische ontwikkeling binnen het internationaal recht. Het bevestigt namelijk dat groeperingen zoals de Tamil Tijgers tijdens een gewapend conflict zowel onder internationaal humanitair recht kunnen vallen, als onder een Europese anti-terreurwetgeving.

De bloedige strijd in Sri Lanka kwam in 2009 tot een einde. De Tamils Tijgers, rebellen die opkwamen voor een etnische Tamilminderheid, vochten jarenlang voor een onafhankelijke staat op het overwegend boeddhistische eiland. Tijdens de burgeroorlog, die in totaal 26 jaar duurde, kwamen zo’n 100.000 mensen om het leven.