Zeker 652 kinderen omgekomen in 2016 in Syrië

Zeker 652 kinderen zijn afgelopen jaar in Syrië omgekomen. Dat is 20 procent meer dan het jaar ervoor. Dat meldt VN-kinderorganisatie Unicef maandag in een onderzoek naar de invloed van de oorlog in Syrië op kinderen. Volgens Unicef heeft de oorlog hiermee na zes jaar een dieptepunt bereikt.

Meer dan 850 kinderen zijn gerekruteerd om te vechten in de strijd en dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De kinderen worden vaak ingezet in de frontlinie van de strijd.

Ook zijn inmiddels zeker zes miljoen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp. Dat is volgens Unicef twaalf keer zoveel als in 2012. Geert Cappelaere, de regionale Unicef-directeur, zegt in het persbericht:

“Het lijden is ongekend. Miljoenen Syrische kinderen worden dagelijks onder vuur genomen. Hun levens zijn op zijn kop gezet. Elk kind is voor het leven getekend met gruwelijke gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en de toekomst.”

Gevechten

Volgens Unicef werden de aanvallen vorig jaar op scholen, ziekenhuizen, speeltuinen, parken en huizen niet onderbroken. Zeker 255 kinderen zijn omgekomen in of in de buurt van een school en er waren zeker 388 aanvallen in ziekenhuizen en tegen medisch personeel.

Zeker 1,7 miljoen kinderen gaan niet meer naar school en één op de drie scholen in Syrië is niet meer bruikbaar. In sommige gevallen worden de gebouwen bezet door bewapende groeperingen. Daarbovenop zijn nog 2,3 miljoen Syrische kinderen op de vlucht.