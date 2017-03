PVV en 50Plus stemden herhaaldelijk tegen afschaffen eigen risico De PVV en 50Plus mogen dan grote voorstanders zijn van afschaffing van het eigen risico in de zorg, de partijen stemden de afgelopen kabinetsperiode meermaals tegen moties die dat voorstelden. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC van ruim 10.000 moties. Ook PvdA en GroenLinks stemden tegen. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren schaarden zich consequent achter afschaffing van het eigen risico. Lees hier het hele verhaal 'De PVV is best sociaal, maar wel selectief'

Baudet ontving omstreden EU-subsidie Een handjevol Poolse organisaties, maar ook het Forum voor Democratie van Thierry Baudet, heeft Europese subsidies ontvangen op een wijze die voor het Europees Parlement eerder reden was om een onderzoek door anti-corruptiebureau OLAF te gelasten. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, het Poolse dagblad Gazeta Wyborcza en de Belgische nieuwssite Apache. De Europese politieke partij ACRE (Alliantie van Europese Conservatieven en Hervormers), honk van de Britse Tories, de Poolse regeringspartij PiS en Erdogans AK-partij, financierde in 2015 projecten in onder meer Nederland en Polen – en vroeg hier in ruil giften voor. Het Europarlement hekelt zulke ‘een-tweetjes’, omdat donaties een ‘onbaatzuchtig’ karakter zouden moeten hebben. De Duitse Europarlementariër Ingeborg Grässle (CDU), die over begrotingscontrole gaat, wil niet meteen over illegale praktijken spreken, omdat de regels voor donaties vaag zijn. „Maar het ziet er niet fraai uit. Donaties moet je doen zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is duidelijk niet het geval hier.” Ze noemt de een-tweetjes een „geavanceerd model van mogelijke corruptie”. Lees hier het volledige verhaal 'Omstreden EU-subsidie voor Baudet'

VVD zet met advertentie volledig in op 'Mark' De campagne van de VVD draait in de laatste dagen volledig om de persoon van premier Mark Rutte. Maandagmorgen verscheen in de landelijke dagbladen een paginagrote advertentie, waarin de partijnaam niet één keer voorkomt. In plaats daarvan gaat het over 'Mark', die met tien foto's alle aandacht voor zich opeist. De tekst gaat verder onder de afbeelding. De VVD-campagneadvertentie 'Mark' by NRC on Scribd De VVD maakt duidelijk dat Mark - "1.93, vrijgezel en Nederlands Hervormd" - een "optimist" is en een "doener". De lijsttrekker heeft als premier fouten gemaakt, maar "dat gebeurt als je in de arena stapt en niet langs de zijlijn blijft staan schreeuwen". In een eigen advertentie zet ook D66 zijn lijsttrekker centraal. Alexander Pechtold wordt gepresenteerd als alternatief voor Rutte, mocht die niet opnieuw premier worden: De D66-advertentie van maandagmorgen by NRC on Scribd