Turkije schort diplomatiek contact met Nederland op

De Turkse vicepremier Numan Kurtulmus heeft maandag in een persconferentie diplomatieke sancties tegen Nederland aangekondigd. De contacten tussen beide landen op het hoogste diplomatieke niveau worden voorlopig opgeschort. De Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom in Turkije en alle Nederlandse diplomatieke vluchten naar het land krijgen geen toestemming te landen, schrijven Reuters en AP.

“We doen exact hetzelfde als zij tegen ons deden. Vliegtuigen met Nederlandse diplomaten of gezanten laten we niet in Turkije landen, of van ons luchtruim gebruikmaken”, zei de vicepremier.

“Zij die verantwoordelijk zijn voor het creëren van deze crisis, moeten deze ook oplossen.”

Kurtulmus bracht ook de vluchtelingendeal ter sprake, die Turkije eerder op maandag al zei te willen “heroverwegen”. Als het moet, gaat Turkije “stappen ondernemen”, zei Kurtulmus - zonder daar verder op in te gaan. De aangekondigde maatregelen zouden volgens de vicepremier Nederland moeten helpen terug te komen op de fouten die zij hebben begaan. Nederland zou “gestampt” hebben op internationale wetgeving.

Erdogan zegt naar het Europees Hof te stappen

De persconferentie kwam een paar uur nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekendmaakte naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te gaan stappen vanwege het diplomatieke conflict met Nederland.

Erdogan had ook harde woorden voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De Turkse president bekritiseerde haar voor het kiezen van de kant van Nederland en hij beweerde dat Berlijn terrorisme steunt. Hij riep Turken die elders in Europa wonen op “niet te stemmen op anti-Turkse partijen”.

Merkel heeft Erdogans opmerkingen maandagavond “absurd” genoemd. Tegenover ANP reageerde de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders laconiek op de dreiging van de Turkse president.