Ministerie scherpt reisadvies Turkije aan

Het reisadvies voor Turkije is maandag door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangescherpt. Nederlanders moeten in het land extra alert zijn en drukke plaatsen mijden, schrijft het ministerie op haar website.

De aanleiding is de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije het afgelopen weekend. “Vooral op sociale media worden zeer kritische uitlatingen over Nederland en zijn inwoners gedaan”, aldus het ministerie. Hoewel de Turkse overheid heeft gezegd dat de huidige situatie geen invloed heeft op de veiligheid van bezoekende Nederlanders, adviseert het ministerie om in het hele land samenscholingen en demonstraties te mijden.

Ambassade gesloten

Eerder liet zowel het consulaat in Istanboel als de ambassade in Ankara weten tot nader orde gesloten te blijven. De Nederlandse ambassadeur, die dit weekend op vakantie was, hoeft van de Turkse president Erdogan voorlopig nog niet terug te keren.

Announcement: The Consulate General of the Netherlands in Istanbul is closed on Monday 13 March. — CG Istanbul (@NLinIstanbul) March 12, 2017

Het reisadvies voor het overgrote deel van het land heeft de codekleur geel gehouden, wat betekent dat reizigers rekening moeten houden met veiligheidsrisico’s. Er zijn het afgelopen jaar in het land meerdere terroristische aanslagen gepleegd.