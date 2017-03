Presidential podcast #27: Is de echte president Trump opgestaan?

Een toespraak tot het voltallige congres werd door velen in het land met een zucht van verlichting aangehoord en inmiddels zit de president diep in het echte handwerk: wheelen en dealen met het Congres over de afschaffing van Obamacare. En daar is hij, vindt hij zelf althans, de beste in. Maar komt-ie er uit? En hoe loopt zijn nieuwe gevecht met de rechterlijke macht af? En wat doen we met de Russen?

