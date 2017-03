Intel heeft de ogen van de zelfrijdende auto hard nodig

15,3 miljard dollar (14,3 miljard euro) oftewel 25,5 miljoen dollar per werknemer. Dat enorme bedrag betaalt Amerikaanse chipfabrikant Intel in cash voor het Israëlische Mobileye, maakten de twee bedrijven maandag bekend. Dit hightechbedrijfje telt 600 medewerkers die 360 miljoen per jaar omzet genereren. Zij ontwikkelen echter een belangrijk product voor autofabrikanten: de ogen van de auto.

Mobileye levert software en camera’s die de auto bijtijds laten remmen voor voetgangers en andere verkeersdeelnemers. Ook ‘leest’ Mobileye de maximumsnelheid op verkeersborden en slaat het alarm als je de rijbaan verlaat of als een voorganger op de rem springt. Die waarschuwing, tot 2,7 seconden voor een mogelijke botsing, kan levens redden.

Zulke technologie zit nu al in de geavanceerde rijassistenten. Daarnaast vormen systemen als die van Mobileye het hart van de zelfrijdende auto’s die over een paar jaar de wegen gaan bevolken.

Op eigen houtje

Die auto’s moeten grote hoeveelheden data genereren en verwerken om op eigen houtje te kunnen rijden. Daarvoor zijn snelle chips en snelle verbindingen nodig. In een verklaring schreef topman Brian Krzanich maandag dat Intel ervan uitgaat dat in 2030 voor 70 miljard dollar omgezet wordt aan voertuigtechniek en de bijbehorende dataverwerking.

Als de auto verandert in een rijdende computer (rijdende datacentra, noemt Krzanich ze), dan moeten de leveranciers van computeronderdelen zorgen dat ze een plek in de auto veroveren. De autoindustrie werkt zo ver vooruit dat er nu al beslissingen genomen worden over de ingrediënten van auto’s die pas over acht of tien jaar op de weg zullen rijden. De wetgeving voor zelfrijdende auto’s mag dan nog niet klaar zijn, dat staat de technische planning niet in de weg.

Autofabrikanten zijn streng in de selectie van leveranciers omdat terugroepacties door fouten peperduur zijn. De snelste manier om het vertrouwen te winnen is een betrouwbare leverancier over te nemen.

Dat is de waarde van Mobileye: als leverancier van de ‘ogen’ is het een partij waarop momenteel 27 autofabrikanten blindelings vertrouwen. Alleen via die connectie kan Intel toegang krijgen tot het gesloten kringetje van toelevanciers zoals Bosch en Delphi.

Mobileye is zuinig op zijn reputatie. Zo verbrak het bedrijf de leveringen aan Tesla toen deze autofabrikant na een dodelijk ongeval in opspraak raakte met zijn Autopilot-software. Inmiddels heeft Tesla het aantal sensoren uitgebreid en de Autopilot-software meer aan banden gelegd.

Vorig jaar startte Intel al een verkennende samenwerking met Mobileye. Beide bedrijven maakten in januari bekend dat ze met BMW een experiment met veertig zelfrijdende auto’s beginnen.

Ook andere chipfabrikanten claimen hun plek in de zelfrijdende auto. Nvidia, fabrikant van grafische chips, ontwikkelde techniek voor robotauto’s. Deze week rondt Samsung de overname af van Harman (8 miljard dollar), dat onder meer entertainmentsystemen voor auto’s bouwt.

Belangrijkste inspiratiebron

Maar Intels belangrijkste inspiratiebron voor een stap in de autowereld is Qualcomm. Die Amerikaanse chipontwerper koopt het Nederlandse chipbedrijf NXP voor 43 miljard euro. Die overname moet voor het einde van het jaar rond zijn.

NXP heeft, net als Mobileye, al een betrouwbare naam als chipleverancier voor de autosector. Vorig jaar kocht NXP om dezelfde reden Freescale, dat ook chips levert aan de autoindustrie.

Intel (jaaromzet 60 miljard) kan het zich niet veroorloven weer een sprong in de technologische evolutie te missen. De opkomst van de mobiele telefoon werd door het bedrijf niet goed ingeschat, waardoor de hele smartphone-industrie nu draait op concurrerende ARM-technologie en op Qualcomm. Intel leunt nog voor een groot deel op pc-technologie – een krimpende markt.

De autoindustrie biedt nieuw perspectief. Intel lijkt een rol te willen vervullen als dataverwerker maar het valt niet uit te sluiten dat Intel zelf ook de chips wil leveren voor de Mobileye-systemen.

Intel ontwikkelt zelf ook beeldherkenningstechniek, bijvoorbeeld om met een scan van je gezicht in te loggen op een computer. Ook bouwt Intel virtuele en augmented reality systemen – computerbrillen die een virtuele werkelijkheid over de ‘echte’ wereld projecteren.

Israëlische tech

De Israëlische techsector is in trek bij Amerikaanse bedrijven. Zeker als het gaat om camera- en navigatietechniek zit er veel talent. Google betaalde in 2013 1 miljard voor navigatie-app Waze, Apple kocht PrimeSense (3D-sensoren) voor zo’n 300 miljoen. PrimeSense leverde ook de 3D-techniek voor Microsoft Kinect.

De overname van Mobileye van 15,3 miljard dollar is van een andere orde. Oprichter en technisch directeur Amnon Shashua haalde in 2014 al 890 miljoen dollar op met een beursgang. Het aandeel Mobileye steeg maandag op Nasdaq met 30 procent.