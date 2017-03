Welke lijsttrekker gebruikt welke woorden het meest? Op basis van de Twitter-accounts van de Nederlandse politici hebben we ‘word clouds’ gemaakt: hoe groter het woord, hoe vaker het voorkomt in de tweets. Is Geert Wilders of Sybrand Buma te herkennen aan zijn tweets? Partijnaam en namen van partijgenoten hebben we weggehaald, anders zou het iets te makkelijk zijn.