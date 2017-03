Eigen risico afschaffen? De PVV en 50Plus stemden er herhaaldelijk tegen

De PVV en 50Plus hebben in de afgelopen kabinetsperiode tot drie keer toe de kans laten lopen om voor (gedeeltelijke) afschaffing van het verplichte eigen risico in de zorg te stemmen, ook al is dit nu een speerpunt in hun verkiezingsprogramma’s. Dit blijkt uit een inventarisatie door NRC van ruim tienduizend moties. De gegevens komen van het Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden.

Ook de PvdA stemde meerdere keren tegen afschaffing van het eigen risico, die het nu wel bepleit in het verkiezingsprogramma. Die partij was gebonden aan het regeringsbeleid. GroenLinks stemde in 2013 twee keer tegen SP-moties om het eigen risico af te schaffen. De partij veranderde tijdens het kabinet-Rutte II van mening en trok in 2015 samen met de SP op met een voorstel het eigen risico voor ouderen en chronisch zieken af te schaffen. GroenLinks wil nu volledige afschaffing. De SP en de Partij voor de Dieren stemden wel consequent voor afschaffing.

Het verplichte eigen risico – een bedrag dat mensen moeten meebetalen aan hun zorg – is een van de belangrijkste onderwerpen deze verkiezingscampagne. In de twee grote tv-debatten vielen de partijen elkaar er voortdurend op aan.

De PVV heeft zich wel meerdere keren hard gemaakt voor een verlaging van het eigen risico, onder meer met eigen moties en amendementen. Maar de partij was nooit eerder voor afschaffing zoals dat nu in het verkiezingsprogramma staat.

PVV is selectief sociaal pagina 10