Een herhaling van Sotsji 2014? Het zou zomaar kunnen in Pyeongchang

Al bij de start van het net afgelopen schaatsseizoen wist Sven Kramer het zeker. „Het succes van Sotsji gaat Nederland never nooit meer herhalen.” Aan hemzelf zal het niet liggen. Hij won voor de negende keer het EK en WK allround, pakte wereldtitels op vijf en tien kilometer. Bij de mannen was de Nederlandse dominantie in het voor-olympisch seizoen ongeëvenaard. Goud op alle vijf klassieke onderdelen bij de WK afstanden, eindzege op alle afstanden in de wereldbeker, goud op EK en WK sprint voor Kai Verbij. Bij de vrouwen is de situatie minder rooskleurig. Alleen Ireen Wüst won individueel: EK, WK en drie kilometer bij de WK afstanden. Wordt Pyeongchang 2018 een herhaling van Sotsji 2014, met acht goud, zeven zilver en acht brons? Een vooruitblik op het olympisch schaatstoernooi van 2018.

10 februari 2018 3.000 m vrouwen

1.Ireen Wüst, 2.Martina Sablikova (Tsj), 3.Antoinette de Jong

Wüst-in-topvorm bleek dit seizoen op deze afstand net even sterker dan Sablikova: bij de EK allround, wereldbeker in Berlijn en zeker toen het per se moest, op het hoofddoel van de WK afstanden. Na 2006 en 2014 lonkt haar derde goud op de drie kilometer. Al was Sablikova dit seizoen niet op haar allerbest, met motivatieproblemen in oktober („ik twijfelde heel erg of ik wilde doorgaan”) en minder snelheidstraining door fysieke klachten.

11 februari 5.000 meter mannen

1.Sven Kramer, 2.Peter Michael (Nieuw-Zeeland), 3.Jorrit Bergsma

Achter gedoodverfd winnaar Kramer dient zich wellicht een verrassing aan. Peter Michael, meervoudig wereldkampioen skeeleren uit Nieuw-Zeeland, won dit seizoen op de vijf kilometer een wereldbekerrace en brons bij de WK afstanden, de eerste WK-schaatsmedaille ooit voor Nieuw-Zeeland. Wordt hij na alpineskister Annelise Coberger in 1992 de tweede sporter die voor zijn land een medaille wint bij de Winterspelen? „Alles is mogelijk”, zegt Michael (27) zelf. „Er zijn geen limieten.”

12 februari 1.500 meter vrouwen

1.Heather Richardson (VS), 2.Ireen Wüst, 3.Miho Takagi (Jap)

Slechts twee dagen na de drie kilometer gaat Wüst alweer voor goud op de 1.500 meter, waar ze bij de WK afstanden ook nog eens op waarde werd verslagen door Richardson. Met coach Jillert Anema heeft de Amerikaanse jarenlang hard gewerkt om meer ‘inhoud’ te krijgen, wat zich dit jaar uitbetaalde met de dubbelslag op 1.000-1.500 meter bij de WK afstanden. Tijd om af te rekenen met de mislukte Spelen van Sotsji.

13 februari 1.500 meter mannen

1.Denis Joeskov (Rus), 2.Kjeld Nuis, 3.Koen Verweij

Prachtige winst van Nuis in een rechtstreeks duel met zijn Russische rivaal Joeskov bij de WK afstanden: 1.44,36 om 1.44,67. Zoals hij ook afgetekend de wereldbeker won. Een garantie voor olympisch goud? „Dat gedoe over meldonium en doping hebben ons veel emoties en energie gekost”, verklaarde de Russische coach Kosta Poltavets. Reken maar dat de Russen revanche willen. Zeker op Nuis, hun belangrijkste dopingcriticaster. Die slotronde op de WK: Nuis 28.6, Joeskov 27.9.

14 februari 1.000 meter vrouwen

1.Heather Richardson, 2.Nao Kodaira (Jap), 3.Jorien ter Mors

NOS-analyticus Erben Wennemars weet het zeker: Ter Mors kan „drie, vier, vijf keer goud” winnen. Maar na alle tegenslagen dit seizoen, met ziektes en een valpartij bij het shorttrack toe? Gave rondjes bij de WK sprint in Calgary, twee keer tweede. Maar Richardson verslaan was er niet bij, Kodaira was bij de WK afstanden sneller. En dan deed de geblesseerde Brittany Bowe nog niet mee.

15 februari 10.000 meter mannen

1.Sven Kramer, 2.Jorrit Bergsma, 3.Ted-Jan Bloemen (Can)

Weg met die wissel in 2010, de nederlaag tegen Bergsma in 2014. Drie keer goud is volgend jaar het doel van Kramer. „Maar alleen de tien is ook goed”, verklapte hij aan het begin van dit topseizoen. Nooit was het 30-jarige boegbeeld van succesploeg Lotto-Jumbo stabieler, beter dan nu. Zie hem in extase de kleedkamer verbouwen als concurrent Bergsma ‘sterft’ op de tien kilometer bij de WK afstanden. De eerste klap is uitgedeeld.

16 februari 5.000 meter vrouwen

1.Martina Sablikova, 2.Claudia Pechstein (Dui), 3.Antoinette de Jong

Niets voorspelbaarder dan de vijf kilometer: bij de mannen wint Kramer, bij de vrouwen Sablikova. Negen wereldtitels op rij behaalde de Tsjechische superstayer, twee olympische titels tussendoor. Maar dan de tweede plaats. Als Claudia Pechstein net als dit jaar bij de WK afstanden zilver zou pakken, is ze op één week na 46 jaar. Haar zoveelste record. En voor haarzelf de ultieme zege in een jarenlange dopingstrijd.

18 februari 500 meter vrouwen

1.Nao Kodaira (Jap), 2.Lee Sang-hwa (Z-Kor), 3. Jing Yu (China)

Zonder de in 2016 gestopte Margot Boer en de van een ernstige ziekte herstellende Thijsje Oenema heeft schaatsgrootmacht Nederland niets te vertellen op de sprint bij de vrouwen. Al spreekt favoriet Kodaira prima Nederlands, na twee seizoenen in de ploeg van Marianne Timmer. Terug in Japan zette de 30-jarige sprintster dit seizoen een grote stap, met superieure zeges op de 500 meter bij de WK afstanden en het WK sprint.

19 februari 500 meter mannen

1.Pavel Koelizjnikov (Rus), 2.Jan Smeekens, 3. Dai Dai Ntab

Goud op de 500 meter bij de WK afstanden voor Smeekens, het eerste voor hemzelf en voor Nederland ooit. De Europese en wereldtitel sprint voor Kai Verbij. De eindzege wereldbeker op de 500 meter voor revelatie Dai Dai Ntab. Maar het niveau van Koelizjnikov (33,98) in de jaren hiervoor haalt nog altijd niemand. Als de Russische wondersprinter kan afrekenen met dopingbeschuldigingen en fysiek ongemak blijft hij ‘gewoon’ favoriet op de 500 meter.

21 februari Ploegachtervolging

Mannen: 1.Nederland, 2.Noorwegen, 3.Nieuw-Zeeland.

Vrouwen: 1.Nederland, 2.Japan, 3.Rusland

Bijna een sensatie op de ploegachtervolging voor mannen bij de WK afstanden: pas in de laatste 200 meter versloeg Nederland, zonder kopman Kramer, drie oud-rolschaatsers uit Nieuw-Zeeland. Op de Spelen lijkt Kramer een garantie voor goud. Bij de vrouwen komt Japan opzetten, onder aanvoering van Miho Takagi. Coach Johan de Wit zag zijn ploeg in wereldbekerraces dit seizoen drie keer winnen van wereldkampioen Nederland. „We weten nu dat het mogelijk is.”

23 februari 1.000 meter mannen

1.Kjeld Nuis, 2.Vincent De Haitre (Can), 3.Kai Verbij

Een lange reeks wereldbekerzeges, volop baanrecords en dit seizoen eindelijk ook zijn eerste wereldtitels. Op de middenafstanden was Nuis (27) dit seizoen een klasse apart. Vooral op de 1.000 meter staat hij ver boven de concurrentie. Al maakte de Canadees De Haitre grote progressie en leed Nuis een zeldzame nederlaag tegen Verbij bij de NK afstanden. Outsider is de Noorse stylist Håvard Holmefjord Lorentzen.

Zaterdag 24 februari Massastart

Mannen: 1.Lee Seung-hoon (Z-Kor), 2.Joey Mantia (VS), 3.Alexis Contin (Fra).

Vrouwen: 1.Kim Bo-reum (Z-Kor), 2.Francesca Lollobrigida (Ita), 3.Ivanie Blondin (Can)

Nieuw onderdeel, nieuwe kansen voor de rest van de wereld. Vooral thuisland Zuid-Korea heeft sterke troeven met wereldbekerwinnaars Lee Seung-hoon (mannen) en Kim Bo-reum (vrouwen). De laatste pakte ook de wereldtitel, die bij de mannen naar de snelle Amerikaan Mantia ging. Nederland? Wie weet rijdt Kramer nog een laatste olympische race.