Het schemert en ik rijd in de auto naar huis. Mijn jongste zoon van acht zit naast me. Plots knipt buiten de straatverlichting aan. Mijn zoon kijkt op de klok in de auto en zegt: „Ah, dus om kwart over zes gaan de lantaarnpalen aan.” Ik leg uit: „Nou dat verschilt, ze gaan allemaal tegelijk aan wanneer het donker wordt.” Mijn zoon knikt begrijpend. „Ah”, zegt hij weer, om kwart over zes wordt het dus donker.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl