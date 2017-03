De lijsttrekker in het wild bewaakt altijd zijn imago

Op woensdag zijn de lijsttrekkers aan hen overgeleverd: de kiezers. Die kregen de politieke boodschappen vooral via de media – maar ook op straat. De meeste politici zeggen dat ze dát het allerleukst vinden: campagnevoeren op de markt, de deuren langsgaan en horen waar mensen zich zorgen over maken.

Riskant is het ook. Stel dat je al slecht scoort in de peilingen en camera’s leggen vast hoe de een na de ander jouw rode roos weigert? Of dat een kiezer zegt: „Aboutaleb was als lijsttrekker een betere keuze geweest.”

Het overkwam afgelopen weekend PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en hij lachte. Wat moet je anders?

De ene lijsttrekker rent bijna over straat en duwt mensen flyers in handen, zoals D66-leider Alexander Pechtold. De ander, Jesse Klaver van GroenLinks bijvoorbeeld, belt bij mensen aan en wil juist langer praten.

De partijen kiezen de buurten meestal niet zomaar. De VVD flyert bijvoorbeeld niet in achterstandsbuurten, de SP gaat vooral langs de deuren in wijken waar al veel van hun leden wonen of waar ze eerder actie hebben gevoerd voor verbeteringen.

Soms gaat het anders: als de lijsttrekkers ergens een debat hebben, er is een half uur over en er zijn televisiecamera’s in de buurt – dan doen ze gewoon een straatje of een plein.

De kunst van de campagnes op straat is: beelden vermijden die schadelijk kunnen zijn voor je imago. En dus keek CDA-leider Sybrand Buma nadrukkelijk níet naar een springkussen waar hij langs liep op de markt in Uden – niemand moest op het idee komen dat hij erop zou gaan – en gaf hij een worstenbroodje dat hij kreeg, snel aan zijn woordvoerder.

De kunst is ook: niet ál te lang blijven praten met mensen. Hoe onwillig ze eerst misschien ook zijn, de meeste mensen vinden het fijn als er naar hen wordt geluisterd en dan praten ze graag door. Heel vaak over hun eigen problemen, waar je als lijsttrekker lang niet altijd iets zinnigs over kunt zeggen.

De oplossing die vooral VVD-leider Mark Rutte graag gebruikt: de selfie. Na zo’n foto is het gesprek voorbij, dat snapt iedereen.



Wie? Sybrand Buma Waar? In de binnenstad van Uden, de VVD werd daar in 2012 de grootste partij met 32 procent. Selfies? Vier in een half uur. Gesprekken? Niet meer dan vijf. Marianne du Maine (68) valt bijna van haar fiets als ze de CDA-leider ziet. „Geweldig dat ik u zie. Ik ga op u stemmen, mijn man ook.” Ze maakt een selfie met Buma. „Hallo”, zegt Buma tegen Jeanne van Delst (61), reïntegratiecoach. „Leuk om u te zien.” Van Delst: „Ik wilde weten wat u van de flexwet van Asscher vindt.” Buma: „Die wet is een grote mislukking. In de praktijk werkt deze aanpak niet. Vooral jongeren komen nauwelijks nog aan een vaste baan.” Van Delst: „Ik had zelf tijdelijke contracten. Nu heb ik het geluk dat mijn oude werkgever me terugneemt.” Dan spreekt Christ Dirks (75) hem aan, sinds zijn negentiende lid van het CDA (eerst van de KVP): „U doet het goed, hoor.” Buma: „Dank.” Dirks: „Ik dacht dat u steviger was.” Buma: „Nee, nee, zo ben ik. Ik ben niet afgevallen of zo.” Dirks: „Ik zie u elke dag op tv.” Buma: „Ja, u ziet mij vaker dan mijn vrouw op dit moment.”



Wie? Geert Wilders Waar? Van Coothplein in Breda. In 2012 was de PVV daar de grootste partij met 35 procent, de PVV haalde landelijk 10 procent. Selfies? Meer dan honderd. Gesprekken? Tot echte gesprekken komt het bijna niet – door de drukte om Wilders heen en door zijn strenge beveiliging. Heel vaak wordt er geroepen: „Hallo Geert.” Dan schudt Wilders handen, laat selfies maken en zegt: „Geweldig dat u er bent.” Op het Van Coothplein in Breda, in de stromende regen, heeft de moeder van Fleur Gommers (14) een plan: ze wil aan Wilders haar grootste probleem voorleggen. Dat gaat zo: Dewi Gommers: „Meneer Wilders, mag ik u wat vragen?” Wilders komt naar haar toe. Gommers: „Mijn dochter mocht in Nederland niet naar school.” Wilders: „Waarom niet?” Gommers: „Ze heeft ADHD en ze heeft anderhalve maand thuis gezeten. Nu is ze gevlucht naar België.” Wilders: „Mag ze daar wel naar school dan?” Fleur roept ertussendoor: „Het is de schuld van meneer Schepers. Die mag u wel het land uitzetten.” Haar moeder: „Wat gaat u eraan doen in Nederland, meneer Wilders, dat kinderen thuis zitten en niet naar school kunnen?” Wilders: „Ja, stuur me maar een e-mail, dit is zo specifiek. Ik kan dat niet een, twee, drie zeggen. Maken we een foto?”



Wie? Gert-Jan Segers Waar? Winkelcentrum Amsterdamse Poort in Amsterdam Zuidoost. In 2012 werd de PvdA daar de grootste met meer dan 60 procent van de stemmen, de ChristenUnie haalde rond de 1 procent Selfies? Negen Gesprekken? Veertien Een brassband loopt voor de campagnestoet uit, de muzikanten dragen allemaal blauwe ChristenUnie-jasjes. Op het Bijlmerplein doet Segers één gesprek in het Arabisch, met een vrouw die uit Caïro komt. Meteen daarna spreekt Jeanette Verbeek-Van Mourik (59) hem aan. „Meneer Segers, je moet moslims tolereren, maar ik heb zelf wel slechte ervaringen met Marokkanen.” Segers: „O ja? Wat vervelend. Wat is er dan gebeurd?” Verbeek-Van Mourik: „Op straat is mijn tas een keer uit mijn handen gerukt. We halen er te veel binnen. Ik werk in de zorg en ik ben vrijwilliger in de gevangenis. Ik zie daar natuurlijk ook wel dat Marokkanen minder kansen krijgen en er is veel nood. Maar ze hebben weinig respect voor vrouwen, ik ben zelf blond en dat maakt het gevaarlijk.” Segers: „Als mensen over de schreef gaan, moet je ze aanpakken.” Verbeek-Van Mourik: „Ik ben Jehova’s Getuige, ik bid ook voor Geert Wilders. Als hij Jezus mag ontmoeten, wordt vast alles anders. En ik vind jou heel sympathiek.” Segers: „Bid ook voor ons.”

Wie? Mark Rutte Waar? De Grote Markt in Breda, in 2012 werd de VVD daar de grootste met 35 procent van de stemmen Selfies? 49 in een klein uur Gesprekken? Zes Rutte sprak onder andere met: Jan Willem Spruit (21), student. Rutte: „Ha wat leuk, studenten! Je studietijd is de meest impactvolle tijd uit je leven. Je bouwt vriendschappen op, al mijn goede vrienden heb ik uit die tijd.” Spruit: „Bij wat voor dingen moet je dan actief worden?” Rutte: „Wat je leuk vindt. De één gaat roeien, de ander gaat bij een politieke jongerenorganisatie en weer een ander wordt topsporter.” Spruit: „Is het erg om dan studievertraging op te lopen?” Rutte: „Dat vind ik niet erg, je kunt natuurlijk lenen. Mocht het leven daarna niet goed lopen en je komt in de bijstand, dan weet je dat na een aantal jaar de schuld ook weer vervalt. Ga je wel geld verdienen, dan betaal je naar rato af. Wat doe jij? Spruit: „Werktuigbouwkunde in Delft.” Rutte: „Delft! Woon je hier in Breda?” Spruit: „Nee, we zijn op teamuitje met ons volleybalteam.” Rutte: „Oh wat leuk joh, wat goed. Hallo mensen, zij komen helemaal uit Delft! Hebben we al een fotootje met elkaar?” Spruit: „Als dat zou kunnen, graag.”



Wie? Lodewijk Asscher Waar? De Woenselse Markt van Eindhoven. In die buurt werd de PvdA in 2012 de grootste partij met 32 procent van de stemmen. Selfies? Vijf in een half uur Gesprekken? Zo’n twintig „Weet je al wat je gaat stemmen?”, vraagt Asscher aan Sannie Thomassen (24), juf op een basisschool in Nuenen. „Ja, dat denk ik wel. Ik heb altijd op de PvdA gestemd, maar als ik eerlijk ben: nu stem ik GroenLinks.” Asscher: „Oké, dat mag natuurlijk. Maar kunnen we je nog overhalen?” Sannie Thomassen: „Nou, haal me maar over dan.” Asscher: „Waarom kies je voor GroenLinks?” Sannie Thomassen: „Ze hebben goeie standpunten en wat ook speelt: GroenLinks kan nu wel eens de grootste worden, dus dan stem ik strategisch.” Asscher: „Ah, ja. Dat moet je zelf weten natuurlijk, maar strategisch stemmen leidt vaak tot teleurstellingen. Dat hebben we in het verleden gezien. Hopelijk wil je er nog eens over nadenken?” Verderop roept een oudere man: „Hee Asscher, jou moet ik hebben.” „Hallo”, zegt Asscher. „Zegt u het maar.” De man: „We hoorden dat de PvdA wil bezuinigen op de huurtoeslag. Hoe kan dat nou? Asscher: „Dat klopt niet. Dat wil de VVD, wij doen er juist geld bij.”



Wie? Jesse Klaver Waar? De Bergen, in het centrum van Eindhoven. De VVD werd daar in 2012 de grootste partij met 25 procent, GroenLinks haalde 6 procent. Selfies? Eén, in een half uur. Gesprekken? Hij belde aan bij zeventien huizen, bij negen ging de deur open. Vanaf een terras aan het Wilhelminaplein roept een man: „Hee Jesse Klaver, wat doe jij hier?” Klaver loopt erop af en begint een praatje met Chris van der Pol, een 43-jarige „souteneur van veel zaken”. Klaver: „Drink jij je bier met ijsklontjes?” Van der Pol: „Jawel, ijsklontjes.” Klaver: Waarom riep je?” Van der Pol: „Ik ben voor Geert Wilders. Ik ben het beu en Wilders snapt dat. Wij raken hier alles kwijt.” Klaver: „Wat dan?” Van der Pol: „Gewoon alles wat Nederlands is, de tradities. En het wordt veel te vol met buitenlanders.” Klaver: „Dat ben ik niet met je eens. Kijk, er zijn veel problemen in Nederland. Mensen kunnen niet rondkomen, ze kunnen soms geen huis vinden, hun zorgrekeningen niet betalen. Die mensen willen oplossingen en Wilders komt alleen met zondebokken.” Van der Pol: „Ik vind alles goed, als Rutte maar vertrekt. Jij kan trouwens wel goed lullen, dat moet ik eerlijk zeggen.” Klaver: „Jij anders ook wel.”