De flessen van Avantium zijn van suiker

Beleggen is speculeren op de toekomst. Het is hopen dat een bouwbedrijf die lucratieve opdracht daadwerkelijk binnenhaalt, of dat het bezorgen van maaltijden aan huis niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland aanslaat. Of, zoals in het geval van chemiebedrijf Avantium, dat de wereld massaal overstapt op verpakkingsmateriaal van biologisch plastic.

Avantium zet de komende jaren groots in op het ontwikkelen van de PEF-fles, een milieuvriendelijke vervanger voor de plastic PET-fles, vervaardigd uit suiker. Samen met de Duitse chemiegigant BASF wil het Amsterdamse bedrijf een fabriek voor bioplastic bouwen in Antwerpen. Om geld op te halen voor dat project gaat Avantium woensdag naar de beurs.

In totaal verkoopt Avantium ongeveer eenderde van alle aandelen, tegen een prijs van 11 euro per stuk. De waarde van het gehele bedrijf komt daarmee uit op een kleine 270 miljoen euro. Aan interesse van beleggers geen gebrek: een week voor de beursgang waren alle ruim acht miljoen aandelen al verkocht.

Toch is Avantium niet meteen de veiligste belegging aan het Amsterdamse Damrak, zo vinden marktkenners. Pas in het vierde kwartaal van 2018 wordt namelijk definitief duidelijk of de fabriek in Antwerpen er ook écht komt, zo staat te lezen in het prospectus. En als de kosten tijdens de bouw te hoog uitvallen, kunnen BASF en Avantium allebei ook daarna nog besluiten om het project te stoppen.

Bovendien beginnen beide bedrijven pas op zijn vroegst in 2021 met de productie van PEF (polyethyleenfuranoaat) op commerciële schaal. Tot die tijd kunnen aandeelhouders eigenlijk alleen geld verdienen als de koers stijgt. Op dividend hoeven ze in de „nabije toekomst” in elk geval nog niet te rekenen, liet het bedrijf vorige week weten. De komende tijd maakt Avantium nog geen winst.

Aan de andere kant: áls de frisdrankflessen van BASF en Avantium een succes worden, dan is het rendement ook meteen hoog. Het in 2000 ontstane Avantium heeft namelijk weinig andere activiteiten die de winst teniet kunnen doen. „Het is een pure player”, zegt analist Robert Jan Vos van ABN Amro. „Bij Avantium koop je als belegger één enkel idee.”

En dat er toekomst zit in bioplastic, daar twijfelt Vos niet aan. Bedrijven die inzetten op het materiaal zijn dus niet alleen interessant voor de ideologische belegger. „Ik kan me voorstellen dat we ons over tien jaar niet meer kunnen voorstellen dat we in het verleden verpakkingen van gewoon plastic maakten”, aldus Vos. „Milieu is nu echt een thema, geen hype die voorbijgaat.”

Wil je nou wel beleggen in bioplastic, maar zie je het hoge risico niet zitten? Dan is Corbion volgens Vos een goed alternatief. Ook het voormalige CSM is namelijk – samen met oliebedrijf Total – in bioplastic gestapt. In Thailand bouwen ze momenteel aan een fabriek voor de productie van PLA, een stof die iets poreuzer is dan PEF. Minder geschikt voor koolzuurhoudende frisdranken, maar wel voor het verpakken van groenten en fruit.

Voordeel van Corbion is volgens Vos dat het bedrijf niet alleen op bioplastic inzet. Het bedrijf maakt ook andere biologische oplossingen, onder meer voor in voeding, persoonlijke verzorgingsproducten of medische toepassingen. „Als bioplastic bij Corbion geen succes wordt, is de tegenvaller veel kleiner”, zegt hij.

Daarbij is Corbion ook zijn eigen leverancier, zegt Dylan van Haaften, analist bij NIBC. De bioplastic PLA wordt namelijk gemaakt van melkzuur, een van de producten die Corbion op grote schaal maakt. „Dus stel dat PLA een succes wordt, dan verkoopt Corbion niet alleen bioplastic, maar ook meer melkzuur. Een win-winsituatie.”