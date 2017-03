Brits Lagerhuis weigert aanpassingen Brexitwet

Het Britse Lagerhuis heeft maandag twee voorgestelde aanpassingen aan de Brexitwet weer teruggedraaid. Het Hogerhuis riep onlangs de regering op eenzijdig de rechten van de drie miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk veilig te stellen.

Ook wilden de Lords regelen dat het Britse parlement aan het eind van de Brexitonderhandelingen een “stem van betekenis” kreeg. Premier Theresa May was tegen de aanpassingen. Zij vindt dat de toezeggingen haar beperken in de aanstaande onderhandelingen met de EU. Het Lagerhuis volgt haar redenering.

In het Lagerhuis stemden 335 volksvertegenwoordigers voor het terugdraaien van het amendement over EU-burgers. 287 leden stemden tegen. Het amendement over de stemming na afloop van de onderhandelingen werd afgekeurd met een meerderheid van 331 tegen 286.

Terug naar Hogerhuis

De Brexitwet gaat nu weer terug naar het Hogerhuis. In theorie kunnen de Hogerhuisleden de wet opnieuw aanpassen en weer terugsturen naar het Lagerhuis, in een zogenoemde pingpongprocedure.

Leden van het Hogerhuis hebben echter al aangekondigd dat niet te zullen doen. Ze hebben eenmalig hun symbolische bezwaar gemaakt en zullen naar verwachting later vanavond de Brexitwet laten passeren. Als ook de handtekening van Koningin Elizabeth II is bemachtigd, heeft Theresa May waarschijnlijk dinsdag de vereiste toestemming om een begin te maken aan Brexit.

Brexit

Dat zal May doen door een brief of formele e-mail te sturen aan Europees ‘President’ Donald Tusk. In dat schrijven zal May melden dat het Verenigd Koninkrijk zich wil beroepen op de uittredingsprocedure, een unicum in de Europese geschiedenis.

Afgelopen weekend werd verwacht dat May dinsdag al ging aankondigen de brief te sturen. Maar de Schotse premier Nicola Sturgeon wist dat effectief te voorkomen. Zij kondigde maandagochtend aan dat zij zich hardmaakt voor een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid.

Engelse parlementaire journalisten melden dat May als gevolg van de toespraak van Sturgeon tijd wil nemen. Ze wil niet overkomen alsof ze overhaast besluiten neemt. De meest aannemelijk datum waarop May uittreden bekend zal maken is nu 27 maart, twee dagen nadat de overige EU-leiders de zestigste verjaardag van het Europese oprichtingsverdrag hebben gevierd.