Met suikervrije Sprite aan de winnende kant van de markt

We drinken met z’n allen nog altijd veel frisdrank, maar we doen het wel minder. In 2011 klokten we per jaar nog 102 liter per Nederlander weg, in 2015 was dat 91 liter, 30 procent ervan light-frisdranken. In de Verenigde Staten is de consumptie van frisdrank in twintig jaar met een kwart gedaald; gebotteld water dreigt frisdrank van de nummer-1-plaats te verstoten.

In dat licht is het slim van Coca-Cola Company, eigenaar van Sprite, om vanaf maandag alleen nog maar suikervrije Sprite te verkopen. Ze zitten ermee aan de winnende kant van de markt, en de fabrikant kan zo laten zien dat de politiek geen wetten hoeft op te leggen om iets te doen aan reductie van de suikerconsumptie. De Wereldgezondheidsorganisatie berekende vorig jaar dat een belasting van 20 tot 50 procent op suikerhoudende frisdranken de consumptie met evenzoveel procent kan laten dalen – een nachtmerrie voor de industrie.

Lees ook: Sprite met suiker verdwijnt in Nederland

De ouderwetse Sprite, die met 6,6 gram suiker en 28 kilocalorieën per 100 ml, verdwijnt in Nederland. Een fles Sprite is nu eigenlijk Sprite Zero; de suikervrije variant van de citroen-limoendrank gezoet met het kunstmatige aspartaam en acesulfaam-k.

Het is voor het eerst dat Coca-Cola van een suiker- en calorievrije drank een ‘regular’ maakt. En het past bij het streven van het bedrijf om in Nederland het gemiddelde aantal calorieën per 100 ml fris in acht jaar met 15 procent te verlagen.

We deden een blindproeverij op de redactie en daaruit bleek dat een kleine meerderheid (6 van de 10) dacht dat de Zero de Sprite mét suiker was. Twee dachten stevia te proeven in de suikervrije Sprite – „een lange nasmaak”, „iets bitters”. Maar die collega’s waren misschien vooringenomen omdat ze gehoord hadden dat er stevia in zat, terwijl dit dus niet het geval was. De makers vonden stevia niet geschikt, omdat dat volgens hen eigenlijk alleen maar goed smaakt in ‘een blend’ met suiker.

Het lijkt dapper van Coca-Cola Company: hup, een heel product eruit in de strijd tegen suiker. Consumenten komen wel voor minder in opstand. Als Coca-Cola echt korte metten met suiker zou willen maken, zouden ze de suikerhoudende cola eruit moeten gooien. Dat wordt door veel meer mensen gedronken. Coca-Cola is (in al zijn varianten) vier keer zo groot als Sprite. Maar ze zouden wel gek zijn – het risico om omzet te verliezen is in dat segment veel te groot.

Cola-drinkers kunnen bovendien nogal rigide zijn: light is geen optie, zelfs al zou er objectief geen smaakverschil zijn, only the real thing. Daar zit wat in, want Coca-Cola smaakt overal ter wereld hetzelfde. Sprite-drinkers hoeven niet zo streng in de leer te zijn. De makers zijn het zelf ook niet, het recept kan per land verschillen. En voor de smaak hoeven ze het dus niet te laten.