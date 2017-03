Veertig woningen ontruimd bij brand in Vlaardingen

In een flat in Vlaardingen zijn zondagavond veertig woningen ontruimd. Dat gebeurde nadat bij een brand in een kelderbox aardgas werd gemeten. Dat meldt de brandweer.

De brand aan de Gijsbrecht van Amstelstraat is inmiddels geblust. Het vuur was snel onder controle, maar vanwege het gaslek werd haast gemaakt met bluswerkzaamheden. Toen de gasconcentratie zo hoog bleek te zijn dat er kans was op een explosie, werd besloten tot onmiddellijke ontruiming van de flat.

Bewoners van de flat werden elders in de buurt ondergebracht. Ten tijde van de brand waren 35 bewoners thuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De locatie van de brand: