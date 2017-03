Twaalf arrestanten, zeven gewonden bij onrust rond Turks consulaat

Denemarken stelt bezoek Turkse premier uit De Deense premier Rasmussen heeft zondag een bezoek van de Turkse premier Yilderim, later deze maand, uitgesteld. Dat gebeurt met het oog op de gebeurtenissen in Rotterdam, aldus de premier: "Met de recente Turkse aanvallen op Nederland kan de ontmoeting daar niet los van gezien worden. Daarom heb ik mijn Turkse collega voorgesteld dat we de ontmoeting uitstellen."

Protest tegen Turkse vlag op Nederlands consulaat Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zondag protest aangetekend tegen het feit dat op het Nederlandse consulaat zondagochtend de Turkse vlag is gehesen. De Turkse autoriteiten zouden hebben toegezegd dat de zaak wordt onderzocht. Vanochtend meldden Turkse media dat een man het dak op was geklommen, en daar de Turkse vlag hees. Die zou ongeveer een half uur later weer vervangen zijn door de Nederlandse. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt volgens ANP zondag van een onduidelijke situatie: "De Turkse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze diplomatieke vertegenwoordigingen in Turkije. We hebben protest aangetekend."

Turkse Première van toneelstuk Het Diner afgeblazen Vanwege "de huidige ongelukkige" omstandigheden gaat de première van de Turkse versie van het toneelstuk Het Diner - naar het boek van Herman Koch - niet door. Theaterproducent Diederik Hummelinck, die de rechten verkocht aan de Turkse toneelgroep Istanbul Semaver Kumpanya, meldt dat aan persbureau ANP. De voorstelling had op 21 april in Istanbul gespeeld moeten worden. Hummelinck werd zondag per mail ingelicht. De Turkse theatergroep durft de première nu niet aan, maar zegt nog steeds overtuigd te zijn van de kwaliteit van het script en hoopt dat de voorstelling misschien in oktober plaats kan vinden.

Turkse regeringswoordvoerder: 'Regering is gezwicht voor Wilders' De Nederlandse regering moet zich "schamen" dat ze "is gezwicht voor anti-islamitische racisten en fascisten" en de oude Turk-Nederlandse banden heeft "geschaad". Dat zegt de woordvoerder van de Turkse president Erdogan, Ibrahim Kalin zondag op Twitter. "Over een paar dagen zijn de Nederlandse verkiezingen. Afgelopen nacht hebben we gezien dat Geert Wilders al aan de macht is." Volgens Kalin markeren "de beslissing van de Nederlandse regering om Turkse ministers tegen te houden en geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten [...] een zwarte dag voor democratie in Europa". Kalin plaatste zijn tweets kort nadat president Erdogan in een toespraak verwees naar de Nederlandse verkiezingen. "Als je de Turks-Nederlandse banden opoffert voor de verkiezingen van woensdag, zal je daar de prijs voor betalen", aldus de Turkse president.

Kuzu: 'Burgers mogen niet tegenover elkaar komen te staan' Zowel de Nederlandse als de Turkse regering moet zich inzetten voor deëscalatie van het diplomatieke conflict. Dat zegt Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu zondagmiddag in een reactie op Facebook. Kuzu noemt het opnieuw "onverstandig" dat ervoor gekozen is om de Turkse ministers te weren. Volgens Kuzu komen daardoor de "verhoudingen nog meer op scherp te staan". Kuzu uitte zaterdag als enige Nederlandse partij kritiek op de manier waarop de Nederlandse regering is omgegaan met de Turkse ministers. Het besluit om ze te verhinderen in Nederland te spreken is volgens Kuzu bedoeld om "kiezers van Wilders af te snoepen". Dat standpunt herhaalt hij in zijn bericht van zondag. Wel haalt hij voor het eerst ook uit naar PvdA-leider en vice-premier Lodewijk Asscher: "Lodewijk Asscher van de PvdA hanteert hypocriet de dubbele maat door zich keihard uit te spreken tegen het voeren van campagne voor het referendum in Turkije op 16 april, terwijl zijn eigen kandidaat Kamerlid Keklik Yücel nota bene zelf aanwezig was bij een campagnebijeenkomst en een stemadvies aan het publiek meegaf." Toch roept Kuzu ook meer nadrukkelijk op tot verzoening: "Burgers mogen niet tegenover elkaar komen te staan vanwege dit diplomatieke conflict." De Turks-Nederlandse Rotterdammer Kuzu heeft in het verleden vaker kritiek gehad op de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met de Turkse regering.

Erdogan: Nederland zal de prijs betalen Nederland zal "de prijs betalen" voor de "schaamteloze" behandeling die minister Kaya zaterdag in Rotterdam heeft ontvangen. Dat heeft de Turkse president Erdogan gezegd. Hij sprak opnieuw van Nederlands "nazisme en fascisme", melden persbureaus AP en Reuters: "Ik heb eerder gezegd dat ik dacht dat de nazi-tijd voorbij was, maar ik het daarmee mis had. Nazisme bestaat nog in het Westen." Verder zei Erdogan dat het incident van zaterdag de banden tussen Turkije en Nederland ernstige schade heeft toegebracht: "Ze zullen absoluut de prijs betalen, en ook leren wat diplomatie is. We zullen ze een lesje internationale diplomatie leren."

Buma: zeg associatieverdrag met Turkije op Het CDA wil, in reactie op de diplomatieke rel met Turkije, het associatieverdrag met dat land opzeggen. Dat zei CDA-lijsttrekker Sybrand Buma in het debatprogramma Buitenhof. Volgens Buma betekent het opzeggen van dat associatieverdrag dat de dubbele nationaliteit van Turken in Nederland beëindigd kan worden. "De integratie is totaal mislukt. En dat heeft te maken met die dubbele nationaliteit. We hebben Turkije te lang laten zeggen: dit zijn onze staatsburgers. Dat heeft de overheid gefaciliteerd." GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver was het in Buitenhof oneens met Buma. Hij wil, net als minister-president Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, inzetten op deëscalatie. "Vanwege het vluchtelingenprobleem blijft dit een bilateraal probleem, het is belangrijk dat we ons niet laten chanteren", aldus Klaver. "Als je trots bent op jezelf en zelfvertrouwen hebt, ben je ook bereid om te deëscaleren." Volgens Koenders is de Turkse minister van Familiezaken niet het land uitgezet, maar "begeleid nadat ze een beetje sneaky het land is ingegaan. Koenders heeft gisteravond nog contact over de Nederlandse maatregelen gehad met de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Federica Mogherini. De uitlatingen van president Erdogan noemde Koenders "een schoffering van de eerste orde."

Onderzoeker: nepaccounts retweetten Kuzu De tweets van Denk-lijsttrekker Tunahan Kuzu lijken de afgelopen uren veelvuldig verspreid te zijn door nepaccounts. Dat zegt onderzoeker Thomas Boeschoten. Doorgaans krijgen de tweets van Kuzu enkele tientallen likes en retweets, maar de drie berichten van gisteravond werden vele duizenden keren verspreid. Opvallend is volgens Boeschoten dat de drie berichten allemaal bijna precies even vaak werden geretweet (ruim 3.000 keer) en geliket (ruim 2.500 keer). Die steun bleek vaak van nepaccounts te komen. Het aantal reacties op de berichten was juist lager dan te verwachten is bij tweets die zo vaak worden gedeeld. Kuzu, zelf Turks-Nederlandse Rotterdammer, riep de demonstranten gisteren op Twitter op tot "rust en kalmte". Ook riep hij premier Rutte op "om eens deëscalerend op te treden", en burgemeester Aboutaleb te vragen geen geweld te gebruiken. Kuzu zei verder bereid te zijn een bijdrage te leveren aan deëscalatie van het conflict. Bij Rutte heeft hij dat al "geprobeerd", twitterde hij. Met burgemeester Aboutaleb heeft hij daar naar eigen zeggen contact over gehad. Om de zichtbaarheid van tweets te vergroten, is het op de zwarte markt mogelijk om retweets en likes in te kopen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat in dit geval iets dergelijks gebeurd is, is het moeilijk hard te maken. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de nepaccounts betaald zijn door Denk. boeschoten Thomas Boeschoten ☄ Mocht iemand nog twijfelen of de retweets en likes van @tunahankuzu nep zijn: https://t.co/hNIQAAxtkT 12 maart 2017 @ 09:46 @boeschoten Volgens Coosto 3116 auteurs die de laatste 4 retweets plaatsten, waarvan 2770 minder van 50 'volgers' hebben. — Harro Ranter ✈ (@harro) March 12, 2017 Volgen

Çavuşoğlu: Nederland moet sorry zeggen De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, wiens geplande bezoek de aanleiding was voor de diplomatieke crisis, heeft zondag ook weer een reactie gegeven. Mevlüt Çavuşoğlu zegt dat Nederland zijn excuses moet aanbieden, anders blijft Turkije vergeldingsmaatregelen nemen, meldt persbureau Reuters. Maar volgens Çavuşoğlu zijn excuses alleen niet genoeg en zijn er voor Nederland sowieso consequenties verbonden aan het conflict. Ook zei Çavuşoğlu dat hij afwacht of Nederland door Europa op de vingers wordt getikt voor deze "fascistische actie". De kans lijkt uitermate gering dat er daadwerkelijk een Nederlandse spijtbetuiging aankomt. Premier Rutte zei bij WNL op Zondag dat hij dat absoluut niet van plan is. Wel wil hij met Turkije in gesprek blijven. Of er een reactie van de EU komt is ook afwachten. Tot nu toe is er vanuit Brussel nog niet op de ontstane situatie gereageerd.

NOS en RTL verwerpen kritiek Zelfs CNN was live, maar voor een groot deel van de avond hielden RTL en de NOS het bij hun reguliere programmering. Schaatsen in plaats van vliegende stoeptegels, dat zinde veel kijkers niet. Maar "de NOS heeft geen 24-uurs nieuwszender", aldus hoofdredacteur Marcel Gelauff. Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL zegt: "Het is 2017, de mensen die klagen hebben toch internet? Daar konden ze bij ons, en bij tal van andere nieuwsorganisaties, prima de ontwikkelingen volgen." Lees: Hoofdredacteuren NOS en RTL over Turkije-verslaggeving: wij snappen de kritiek niet

Het buitenland over wat er in Rotterdam gebeurde Niet alleen in Nederland en Turkije is de diplomatieke crisis groot nieuws. Ook buitenlandse media, van The New York Times tot Die Welt, doen verslag en analyseren de betekenis ervan. In de Duitse media is veel aandacht voor de opmerking van Erdogan die Nederland met de nazi's vergeleek. Eerder verweet hij dat Duitsland ook al na een soortgelijke beslissing. In de politieke analyses wordt ook veel gerefereerd aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. The Guardian en Le Monde zien het besluit om geen Turkse ministers in Nederland campagne te laten voeren als manier om Geert Wilders de wind uit de zeilen te nemen. Lees het hele stuk: Dit schrijven buitenlandse media over ‘Rotterdam’

Turkse minister: onmenselijk behandeld De Turkse minister van Familiezaken Fatma Beytül Sayan Kaya heeft zondag bij terugkeer in Turkije gezegd dat ze onmenselijk is behandeld door Nederland. Ze beschuldigde Nederland ervan haar en haar begeleiding "basisbehoeftes" ontzegd te hebben, melden Turkse media. Ook zouden er volgens haar vijf mensen uit haar team zijn opgepakt en zou er pers door politiehonden zijn aangevallen. Ze werd op vliegveld Atatürk vergezeld door de Turkse minister van Energie die sprak over een "nacht van schande voor de Europese democratie".

Reconstructie afgelopen 24 uur De ontwikkelingen volgden elkaar in rap tempo op, de afgelopen dag. Onze redacteuren Andreas Kouwenhoven en Eppo König waren er in Rotterdam bij en maakten een reconstructie. "Er worden harde klappen uitgedeeld met de wapenstok, sommige demonstranten worden gebeten door politiehonden. Een oudere man ligt minutenlang bewusteloos op de grond en wordt afgevoerd door de ambulance. Vanaf vijf hoog gooit een bewoner bloempotten naar beneden op de demonstranten. Het centrum van de stad is één grote chaos van toeterende auto’s en zwaailichten." Lees de hele reconstructie: En dan vliegen de stenen richting de ME-busjes. Tak. Tak.

'Zweedse verhuurder annuleert contract voor bijeenkomst' Een enigszins vergelijkbare ontwikkeling in Stockholm, als eerder in Rotterdam: de exploitant van een centrum waar Mehmet Mehdi Eker, vicevoorzitter van de AK-partij van Erdogan, zou spreken, heeft de huur van een zaal geannuleerd. Dat melden Turkse staatsmedia. Er zou geen reden zijn gegeven voor het afzeggen van de bijeenkomst. Volgens een plaatselijke journalist zou de bijeenkomst verplaatst zijn naar een ander centrum, in een voorstad van Stockholm. nyheternajohan Johan Fredriksson @abdbozkurt They have à new venue. In Handen so of Stockholm. 16:00 local time 12 maart 2017 @ 07:56 Volgen Een woordvoerder van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken laat volgens Turkse media weten dat iedereen in Zweden een bijeenkomst mag organiseren.

Minister Familiezaken terug naar Turkije Fatma Betül Sayan Kaya, de Turkse minister van Familiezaken die afgelopen nacht door Nederland tot ongewenste vreemdeling werd verklaard en naar Duitsland werd uitgezet, is inmiddels terug naar Turkije. Dat meldt persbureau ANP. Ze vloog met een privéjet terug van Keulen naar haar thuisland. Nederland weigerde haar het Turkse consulaat in Rotterdam te laten betreden. Nadat de Nederlandse politie dreigde haar auto weg te slepen, verliet ze in colonne en onder politiebegeleiding Rotterdam om de grens met Duitsland over te gaan.