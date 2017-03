Sprinter Ntab breekt jaar voor de Spelen door met hoofdprijs

Misschien was Dai Dai Ntab zelf nog het meest verrast, na zijn eindzege in het wereldbekerklassement op de 500 meter. De 22-jarige schaatser van Team Plantina won afgelopen weekeinde bij de wereldbekerfinale in het Noorse Stavanger beide races op de sprint, in 34,93 en 34,72 seconden. Hij incasseerde zo twee keer de maximale 150 punten en passeerde alsnog zijn Russische rivaal Roeslan Moerasjov, die zondag pas als achtste eindigde. In het seizoen van zijn internationale doorbraak pakte Ntab meteen een hoofdprijs. „Ik had er helemaal niet aan gedacht dat ik het klassement nog kon winnen”, sprak hij na afloop. „Ik wilde gewoon goede races rijden.”

De zoon van een Senegalese vader en een Amsterdamse moeder stond ineens volop in de spotlights toen hij begin december in Astana een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter won, het Russische topduo Moerasjov-Koelizjnikov versloeg en baanplus persoonlijk record aanscherpte tot 34,52. In december won hij in Thialf ook zijn eerste nationale titel. Maar bij de WK afstanden in Gangneung kwam Ntab ten val. „Dat was een momentopname. Ik moest die valpartij zo snel mogelijk vergeten. Maar het goede schaatsgevoel is nooit weggeweest.”

In Stavanger heersten de Nederlandse schaatsers twee dagen lang als nooit eerder op de 500 meter. Zaterdag werd winnaar Ntab op het podium geflankeerd door zijn ploeggenoten Ronald Mulder (tweede) en Kai Verbij (derde). Regerend wereldkampioen Jan Smeekens eindigde als vierde. Een dag later wisselde hij van plaats met Verbij, dit jaar Europees en wereldkampioen sprint.

De eerste jaren na de historische ‘clean sweep’ in Sotsji leken de Russische sprinters op de 500 meter de hegemonie van Nederland over te nemen. Maar na aanhoudende beschuldigingen over dopinggebruik haakte wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov halverwege dit seizoen geblesseerd af. Zijn landgenoot Moerasjov leek tot het laatst toe zijn opvolger als winnaar van de wereldbeker, maar zag Ntab in het laatste weekeinde nog net voorbij komen. Een jaar voor de Spelen van Pyeongchang is Nederland terug als sprintnatie.

Bij de mannen wonnen de Nederlandse schaatsers op alle afstanden de wereldbeker. Kjeld Nuis was de beste op 1.000 en 1.500 meter. Jorrit Bergsma won het klassement over vijf en tien kilometer, waar Sven Kramer een aantal wedstrijden en de finale oversloeg. Bij de vrouwen won Nederland geen enkele afstand. De eindzeges gingen naar Nao Kodaira (500), Heather Bergsma (1.000 en 1.500) en Martina Sablikova (3 en 5 kilometer).