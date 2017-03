Schulting wint WK-brons op 1.000 meter, Knegt doet geen goede zaken

Suzanne Schulting heeft in haar enige individuele finale van het WK shorttrack in Rotterdam brons gepakt. Het 19-jarige talent werd op toch ruime achterstand vierde, maar schoof op dankzij een straf voor de Zuid-Koreaanse titelhouder Choi Min-Jeong. Rianne de Vries werd in de finale vierde.

Schulting, winnares van het wereldbekerklassement op de 1.000 meter, begon overtuigend aan de slotdag van het WK. In haar kwart- en halve finales liet ze zien waarom zij de grootste Nederlandse troef de komende jaren is bij de vrouwen. Positief, gezien haar slechte finaledag gisteren. Ze miste door te risicovol schaatsen punten in de B-finale van de 1.500 meter en werd al in de kwartfinales van de 500 meter uitgeschakeld. Voor het eindklassement en de allround-wereldtitel speelt Schulting geen grote rol van betekenis, maar ze mag wel de superfinale later deze zondag schaatsen. Rianne de Vries mag die als nummer negen in het klassement ook nog schaatsen.

De Britse Elise Christie won haar tweede individuele wereldtitel van het weekend en gaat aan de leiding in het klassement bij de vrouwen. Ze heeft dertien punten voorsprong op de Canadese Marianne St-Gelais.

Knegt doet slechte zaken voor klassement

Sjinkie Knegt leek na zijn wereldtitel op de 500 meter onderweg naar misschien wel de tweede allround-wereldtitel shorttrack in zijn carrière, maar reed een slechte 1.000 meter. Hij werd in de kwartfinales verrassend uitgeschakeld en pakte daardoor geen punten voor het klassement.

Doordat veel favorieten ook naast de punten grepen, houdt Knegt uitzicht op een podiumplek en een heel kleine kans op de wereldtitel in de superfinale. Maar de grote favoriet is nu de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra, die de 1.000 meter won. Knegt staat tweede met 21 punten achterstand.